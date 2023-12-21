الهلال الأحمر: قوات الاحتلال اقتحمت مركز إسعاف جباليا واعتقلت طواقمه

الهلال الأحمر: قوات الاحتلال اقتحمت مركز إسعاف جباليا واعتقلت طواقمه
التاريخ
12/21/2023 2:33:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اقتحمت مركز إسعاف جباليا شمالي قطاع غزة واعتقلت كل الطواقم والمسعفين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاتصال انقطع عن مركز إسعاف جباليا، بينما لا تزال النساء محاصرات وحدهن داخل المركز.
وكان الهلال الأحمر، قال على موقعه في فيسبوك، "أن قوات الإحتلال لا تزال تحاصر مركز إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا وسط قصف مدفعي شديد ومتواصل وإطلاق نار من قبل قناصة الإحتلال"
--(بتر)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
21/12/2023 21:23:12
MENAFN21122023000117011021ID1107643873
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