Friday, 22 December 2023 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال الأحمر: قوات الاحتلال اقتحمت مركز إسعاف جباليا واعتقلت طواقمه

12/21/2023 2:33:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اقتحمت مركز إسعاف جباليا شمالي قطاع غزة واعتقلت كل الطواقم والمسعفين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاتصال انقطع عن مركز إسعاف جباليا، بينما لا تزال النساء محاصرات وحدهن داخل المركز.
وكان الهلال الأحمر، قال على موقعه في فيسبوك، "أن قوات الإحتلال لا تزال تحاصر مركز إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا وسط قصف مدفعي شديد ومتواصل وإطلاق نار من قبل قناصة الإحتلال"
--(بتر)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
21/12/2023 21:23:12

MENAFN21122023000117011021ID1107643873

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث