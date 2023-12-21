الهلال الأحمر: قوات الاحتلال اقتحمت مركز إسعاف جباليا واعتقلت طواقمه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اقتحمت مركز إسعاف جباليا شمالي قطاع غزة واعتقلت كل الطواقم والمسعفين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاتصال انقطع عن مركز إسعاف جباليا، بينما لا تزال النساء محاصرات وحدهن داخل المركز.

وكان الهلال الأحمر، قال على موقعه في فيسبوك، "أن قوات الإحتلال لا تزال تحاصر مركز إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا وسط قصف مدفعي شديد ومتواصل وإطلاق نار من قبل قناصة الإحتلال"

--(بتر)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

21/12/2023 21:23:12