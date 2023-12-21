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الرمثا يختتم جولة ذهاب دوري المحترفين بالفوز على الجليل

12/21/2023 2:33:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الاول (بترا) – اختتم فريق الرمثا جولة الاسبوع الحادي عشر والاخير من مرحلة ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم بالفوز على نظيره الجليل.
وتفوق الرمثا في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، بهدف دون رد سجله بشار ذيابات، ليرفع الرمثا رصيده الى 13 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد الجليل عند 8 في المركز الاخير.
--(بترا)
ض ع/ح أ
21/12/2023 21:12:34

MENAFN21122023000117011021ID1107643872

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