10629 مراجعاً للمستشفى الميداني الأردني الخاص 2 في جنوب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا) - أصدرت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الخميس، إحصائية تبين الجهود المبذولة في مساندة الأشقاء الفلسطينيين في المستشفيين الميداني الأردني نابلس 1، والمستشفى الميداني الأردني الخاص 2 جنوب قطاع غزة؛ وذلك للفترة الزمنية 29 تشرين الثاني الماضي وحتى 21 كانون الأول الحالي.

وبينت الإحصائية الصادرة من المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 في جنوب قطاع غزة، أن عدد المراجعين الكلي بلغ 10629 مراجعاَ، وتم اجراء 2063 عملية، وبلغ عدد الدخولات 241 دخولا.

وبحسب الإحصائية، فإن العدد الكلي لمراجعي المستشفى الميداني الأردني نابلس1، بلغ 1161 مراجعاَ، وتم اجراء 164 عملية، وبلغت عدد الدخولات 42 دخولًا، ومجموع الوصفات الطبية 5808 وصفات طبية.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تسلمت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أجهزة طبية ومعدات جراحية من الجانب الألماني الصديق، للمساهمة في تجهيز المستشفى الميداني الخاص 2/ جنوب قطاع غزة.

واشتملت المعدات، على أجهزة مراقبة المرضى، وأجهزة قص الجلد للتجميل، إضافةً إلى معدات جراحية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية.

كما أرسلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من خلال جمهورية مصر العربية، ضمّت عدة مواد واحتياجات أساسية وعدة طرود ملابس شتوية.

وفي إطار استمرارية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، سيّرت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، الأربعاء ، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.

وضمّت هذه القافلة 15 شاحنة، حملت على متنها احتياجات أساسية وإمدادات طبية ومواد غذائية، ضمن الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.

كما عملت القوات المسلحة أيضاً، على تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، بـ 2000 وحدة دم من مختلف الزُمر الطبية، لتغطية الاحتياجات المتزايدة على وحدات الدم نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة، وذلك بالتشارك مع وزارة الصحة الأردنية.

كما نفّذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، عملية إنزال جوي سادسة لمساعدات إغاثية عاجلة لمواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.

--(بترا)

ل م/م ق/ح أ

21/12/2023 21:10:49