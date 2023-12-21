جامعة جدارا تحصد الميدالية الذهبية في الدورة الرياضية للجامعات الأردنية لكرة الطاولة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 21 كانون الأول (بترا)- حصدت الطالبة بتول الرشدان من جامعة جدارا/ قسم التربية الرياضية على المركز الأول والميدالية الذهبية في فردي تنس الطاولة/طالبات، وذلك في الدورة الرياضية للجامعات الأردنية للعام 2023، والتي أقيمت في الجامعة الأردنية بتنظيم من الإتحاد الأردني للجامعات الأردنية.

وأعربت نائب رئيس الجامعة الدكتور إيمان البشيتي، عن الفخر بفوز الطالبة الرشدان على مستوى الجامعات الأردنية كافة، وأشادت بحاكمية الجامعة على دعمهم للطلبة والطالبات في مجال الأنشطة الرياضية، وثمنت جهود الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، ممثلاً برئيسه الدكتور نذير عبيدات .

وحضر حفل التتويج، عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد الجداية، ومدير الأنشطة منصور عثامنة والمشرفة الرياضية براءة بني حمد وأياس حداد من عمادة شؤون الطلبة.

--(بترا)

ع ع/ح أ

21/12/2023 20:49:06