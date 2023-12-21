جامعة جدارا تحصد الميدالية الذهبية في الدورة الرياضية للجامعات الأردنية لكرة الطاولة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 21 كانون الأول (بترا)- حصدت الطالبة بتول الرشدان من جامعة جدارا/ قسم التربية الرياضية على المركز الأول والميدالية الذهبية في فردي تنس الطاولة/طالبات، وذلك في الدورة الرياضية للجامعات الأردنية للعام 2023، والتي أقيمت في الجامعة الأردنية بتنظيم من الإتحاد الأردني للجامعات الأردنية.
وأعربت نائب رئيس الجامعة الدكتور إيمان البشيتي، عن الفخر بفوز الطالبة الرشدان على مستوى الجامعات الأردنية كافة، وأشادت بحاكمية الجامعة على دعمهم للطلبة والطالبات في مجال الأنشطة الرياضية، وثمنت جهود الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية، ممثلاً برئيسه الدكتور نذير عبيدات .
وحضر حفل التتويج، عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد الجداية، ومدير الأنشطة منصور عثامنة والمشرفة الرياضية براءة بني حمد وأياس حداد من عمادة شؤون الطلبة.
--(بترا)
ع ع/ح أ
21/12/2023 20:49:06
MENAFN21122023000117011021ID1107643869
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