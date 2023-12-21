يوم علمي لكلية الهندسة في جامعة آل البيت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 21 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية الهندسة في جامعة آل البيت يومها العلمي الرابع بحضور نواب رئيس الجامعة.
وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والهندسية الدكتور احمد العلاونة، أن الجامعة تبَّنت منذ تأسيسها سياسة الانفتاح على الصناعة لإكساب خريجيها المهارات اللازمة لدخول سوق العمل وبناء جيل من الخريجين ينهض بالمجتمع.
بدوره، أكد عميد كلية الهندسة الدكتور مؤيد شواقفة، أن كلية الهندسة دأبت على عقد الأيام العلمية والفعاليات المتنوعة لإبراز إنجازاتها المتمثلة في مواكبة التطورات العلمية والعملية وخدمة المجتمع بما يحقق رؤية ورسالة الجامعة، مضيفاً أن هذا اليوم العلمي يعكس تنوع الأفكار والتحديات التي نواجهها كمجتمع علمي.
وأشار رئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبد الله غوشة إلى أهمية اعتماد توجهات حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي السريع بما يتلائم مع سوق العمل ما يتطلب ان نكون شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة عن طريق تحسين مخرجات التعليم وتأمين بيئة جامعية مشجعة على الابداع والتميز.
وتحدث الدكتور ربحي دعامسة من جامعة البلقاء التطبيقية عن تطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية في تحلية المياه، فيما تناولت المهندسة فاطمة خمايسة من شركة Info graf دور المعلومات الجغرافية في تطوير ذكاء الأعمال، واستعرض مدير عام مصنع أركان للحديد والصلب المهندس عماد عيسى الخدمات التي تقدمها مجموعة المعاصرون.كما وعرض المهندس محمود أبو خميس والمهندسة آية حمد الله الخدمات التي يقدمها مكتب الحرية للدراسات المساحية والعقارية، وتناول الدكتور صقر الصقور من قسم هندسة العمارة البعد الفكري للعمارة الإسلامية وقدرته على مراعاة مقدرات الإنسان واحتياجاته.
وأُقيم على هامش اليوم العلمي الذي قدمته المهندسة مرال الشريدة، معرض هندسي ضم مشاريع التخرج لطلبة كلية الهندسة.
--(بترا)
ه ق/م ق/ح أ
21/12/2023 20:46:11
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