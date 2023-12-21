يوم علمي لكلية الهندسة في جامعة آل البيت

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المفرق 21 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية الهندسة في جامعة آل البيت يومها العلمي الرابع بحضور نواب رئيس الجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والهندسية الدكتور احمد العلاونة، أن الجامعة تبَّنت منذ تأسيسها سياسة الانفتاح على الصناعة لإكساب خريجيها المهارات اللازمة لدخول سوق العمل وبناء جيل من الخريجين ينهض بالمجتمع.

بدوره، أكد عميد كلية الهندسة الدكتور مؤيد شواقفة، أن كلية الهندسة دأبت على عقد الأيام العلمية والفعاليات المتنوعة لإبراز إنجازاتها المتمثلة في مواكبة التطورات العلمية والعملية وخدمة المجتمع بما يحقق رؤية ورسالة الجامعة، مضيفاً أن هذا اليوم العلمي يعكس تنوع الأفكار والتحديات التي نواجهها كمجتمع علمي.

وأشار رئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبد الله غوشة إلى أهمية اعتماد توجهات حديثة لمواكبة التطور التكنولوجي السريع بما يتلائم مع سوق العمل ما يتطلب ان نكون شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة عن طريق تحسين مخرجات التعليم وتأمين بيئة جامعية مشجعة على الابداع والتميز.

وتحدث الدكتور ربحي دعامسة من جامعة البلقاء التطبيقية عن تطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية في تحلية المياه، فيما تناولت المهندسة فاطمة خمايسة من شركة Info graf دور المعلومات الجغرافية في تطوير ذكاء الأعمال، واستعرض مدير عام مصنع أركان للحديد والصلب المهندس عماد عيسى الخدمات التي تقدمها مجموعة المعاصرون.كما وعرض المهندس محمود أبو خميس والمهندسة آية حمد الله الخدمات التي يقدمها مكتب الحرية للدراسات المساحية والعقارية، وتناول الدكتور صقر الصقور من قسم هندسة العمارة البعد الفكري للعمارة الإسلامية وقدرته على مراعاة مقدرات الإنسان واحتياجاته.

وأُقيم على هامش اليوم العلمي الذي قدمته المهندسة مرال الشريدة، معرض هندسي ضم مشاريع التخرج لطلبة كلية الهندسة.

--(بترا)

ه ق/م ق/ح أ

21/12/2023 20:46:11