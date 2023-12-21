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مجلس محافظة الكرك يناقش مشاريع المحافظة

12/21/2023 2:33:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 21 كانون الأول (بترا)- عقد مجلس محافظة الكرك اليوم الخميس اجتماعاً ناقش خلاله مشاريع المحافظة وكيفية صرف المبالغ المالية المستحقة للعطاءات التي أنجزت في المحافظة.
وقال رئيس المجلس الدكتور عبدالله العبادلة، أنه تم مناقشة مشروع الصرف الصحي لمحافظة الكرك مع أمين عام وزارة المياه وأسباب تعثر المشروع منذ سنوات والذي وعد باتمام المشروع وبنفس المخصصات المرصودة من المنحة السابقة، إضافة إلى إيصال المياه لمنطقة السمار في الأغوار الجنوبية.
وأضاف، أنه تم زيارة المركز الجغرافي الأردني لعمل خريطة سياحية للمحافظة وخريطة تبين الحدود بين مناطق محافظة الكرك، داعياً الأعضاء بتزويد المجلس بأولويات المشاريع الاستثمارية المقترحة في المحافظة لمخاطبة وزارة التخطيط بهذه المشاريع.
بدوره تحدث مدير اشغال الكرك المهندس خالد العمرو عن دور المديرية في إنجاز عدد كبير من العطاءات خلال الأربع شهور الأخيرة بعد تسلمه منصبه الحالي في محافظة الكرك.
وناقش عدد من أعضاء المجلس المحافظه مع مدير الأشغال العطاءات في مناطقهم ونسب الإنجاز وتاريخ التسليم، مؤكدين أن أهمية المراقبة على أعمال المقاولين من قبل مديرية أشغال الكرك.
--(بترا)
م ع/م ق/ح أ
21/12/2023 20:44:38

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