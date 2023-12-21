مجلس محافظة الكرك يناقش مشاريع المحافظة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 21 كانون الأول (بترا)- عقد مجلس محافظة الكرك اليوم الخميس اجتماعاً ناقش خلاله مشاريع المحافظة وكيفية صرف المبالغ المالية المستحقة للعطاءات التي أنجزت في المحافظة.
وقال رئيس المجلس الدكتور عبدالله العبادلة، أنه تم مناقشة مشروع الصرف الصحي لمحافظة الكرك مع أمين عام وزارة المياه وأسباب تعثر المشروع منذ سنوات والذي وعد باتمام المشروع وبنفس المخصصات المرصودة من المنحة السابقة، إضافة إلى إيصال المياه لمنطقة السمار في الأغوار الجنوبية.
وأضاف، أنه تم زيارة المركز الجغرافي الأردني لعمل خريطة سياحية للمحافظة وخريطة تبين الحدود بين مناطق محافظة الكرك، داعياً الأعضاء بتزويد المجلس بأولويات المشاريع الاستثمارية المقترحة في المحافظة لمخاطبة وزارة التخطيط بهذه المشاريع.
بدوره تحدث مدير اشغال الكرك المهندس خالد العمرو عن دور المديرية في إنجاز عدد كبير من العطاءات خلال الأربع شهور الأخيرة بعد تسلمه منصبه الحالي في محافظة الكرك.
وناقش عدد من أعضاء المجلس المحافظه مع مدير الأشغال العطاءات في مناطقهم ونسب الإنجاز وتاريخ التسليم، مؤكدين أن أهمية المراقبة على أعمال المقاولين من قبل مديرية أشغال الكرك.
--(بترا)
م ع/م ق/ح أ
21/12/2023 20:44:38
MENAFN21122023000117011021ID1107643867
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