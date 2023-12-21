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الرصيفة: نشميات الأردن الخيرية تنظم يوماً تضامنياً مع غزة

12/21/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرصيفة 21 كانون الأول (بترا)- نظمت جمعية نشميات الأردن الخيرية اليوم الخميس في لواء الرصيفة نشاطاً تضامنياً مع الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين برعاية رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات.
وأكد عضيبات على الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني منذ بدء الحرب على غزة وفلسطين وجولات جلالته لوقف العدوان الغاشم الذي يرتكبه الاحتلال الصهيوني .
وأضاف خلال رعايته تخريج المشاركات بمشروع التمكين الاقتصادي للنساء "من اجلك انت نحن نعمل "والذي جاء بدعم من الاتحاد العام للجمعيات على هامش اليوم التضامني، أن جلالته يوعز وبشكل مستمر لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والعينية وإرسال المستشفيات الميدانية.
وأشار العضيبات إلى أن الاتحاد العام يحرص على تعزيز دور الجمعيات لإحداث التنمية وإشراكها في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الاتحادات وتوجيهها لتقديم دراسات ومشاريع لتعزيز آليات عملها بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي، مبيناً أن الاتحاد مؤسسة وطنية تسعى دائماً للعمل بتشاركية مع مختلف المؤسسات والجهات .
بدورها، قالت رئيسة جمعية نشميات الأردن الدكتورة ردينة العطي، إن ما تتعرض له غزة، هو حرب إبادة بشرية تجاوزت الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مشيدة بجهود جلالة الملك ومتابعته المستمرة لوقف هذه الحرب ودعم ومساندة الاهل في غزة.
من جهتها، قالت مديرة المشاريع في الاتحاد العام شذى قطيشات، إن الاتحاد قدم الدعم لخمسة جمعيات منذ بداية العام الحالي بعد تقديمها مقترحات المشاريع التي ترتكز في أهدافها على التمكين للمرأة وتعزيز قدراتها بما يعود بالنفع والفائدة عليها وعلى أسرتها بالنفع والفائدة.
وعلى هامش النشاط التضامني، الذي حضره نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات عياش كريشان ومدير عام الاتحاد واليانصيب خليل القبيسي ورئيس اتحاد الجمعيات في الزرقاء محمد المجالي ومدير التنمية عمر روسان وعدد من أعضاء مجلس المحافظة والأجهزة الامنية تم تسليم الشهادات للمشاركات بالمشروع، كما قدمت الجمعية درعا تكريماً للدكتور عاطف عضيبات ومدير التنمية ورئيس اتحاد الجمعيات في الزرقاء .
--(بترا
رن/م ق/ح أ
21/12/2023 20:42:29

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