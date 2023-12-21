الرصيفة: نشميات الأردن الخيرية تنظم يوماً تضامنياً مع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرصيفة 21 كانون الأول (بترا)- نظمت جمعية نشميات الأردن الخيرية اليوم الخميس في لواء الرصيفة نشاطاً تضامنياً مع الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين برعاية رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات.
وأكد عضيبات على الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني منذ بدء الحرب على غزة وفلسطين وجولات جلالته لوقف العدوان الغاشم الذي يرتكبه الاحتلال الصهيوني .
وأضاف خلال رعايته تخريج المشاركات بمشروع التمكين الاقتصادي للنساء "من اجلك انت نحن نعمل "والذي جاء بدعم من الاتحاد العام للجمعيات على هامش اليوم التضامني، أن جلالته يوعز وبشكل مستمر لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والعينية وإرسال المستشفيات الميدانية.
وأشار العضيبات إلى أن الاتحاد العام يحرص على تعزيز دور الجمعيات لإحداث التنمية وإشراكها في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الاتحادات وتوجيهها لتقديم دراسات ومشاريع لتعزيز آليات عملها بما ينعكس إيجابا على المجتمع المحلي، مبيناً أن الاتحاد مؤسسة وطنية تسعى دائماً للعمل بتشاركية مع مختلف المؤسسات والجهات .
بدورها، قالت رئيسة جمعية نشميات الأردن الدكتورة ردينة العطي، إن ما تتعرض له غزة، هو حرب إبادة بشرية تجاوزت الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مشيدة بجهود جلالة الملك ومتابعته المستمرة لوقف هذه الحرب ودعم ومساندة الاهل في غزة.
من جهتها، قالت مديرة المشاريع في الاتحاد العام شذى قطيشات، إن الاتحاد قدم الدعم لخمسة جمعيات منذ بداية العام الحالي بعد تقديمها مقترحات المشاريع التي ترتكز في أهدافها على التمكين للمرأة وتعزيز قدراتها بما يعود بالنفع والفائدة عليها وعلى أسرتها بالنفع والفائدة.
وعلى هامش النشاط التضامني، الذي حضره نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات عياش كريشان ومدير عام الاتحاد واليانصيب خليل القبيسي ورئيس اتحاد الجمعيات في الزرقاء محمد المجالي ومدير التنمية عمر روسان وعدد من أعضاء مجلس المحافظة والأجهزة الامنية تم تسليم الشهادات للمشاركات بالمشروع، كما قدمت الجمعية درعا تكريماً للدكتور عاطف عضيبات ومدير التنمية ورئيس اتحاد الجمعيات في الزرقاء .
--(بترا
رن/م ق/ح أ
21/12/2023 20:42:29
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