لجنة أممية: الدول ملزمة بمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 21 كانون الاول (بترا) حذرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، اليوم من خطاب الكراهية والخطاب اللاإنساني الذي يستهدف الفلسطينيين.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، وصل "بترا" نسخة منه ان التأخير في التصويت على قرار غزة في مجلس الأمن، يثير مخاوف شديدة بشأن التزام إسرائيل والدول الأطراف الأخرى بمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وفي قرار تم تبنيه من قبل اللجنة، اليوم، بموجب إجراءات الإنذار المبكر والعمل العاجل، قالت اللجنة إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء استئناف الأعمال العدائية الوحشية في قطاع غزة المحتل في 1 كانون الاول بعد "توقف" دام سبعة أيام".

وأعربت اللجنة عن صدمتها العميقة إزاء عمليات القصف الإسرائيلية المكثفة والوحشية والعشوائية من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة المحتل، وتوسيع العملية العسكرية البرية الإسرائيلية إلى جنوب قطاع غزة المحتل، مما أدى إلى استشهاد حوالي 20 ألف فلسطيني.

وقالت اللجنة إن الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة المحتل تثير مخاوف جدية بشأن التزام إسرائيل والدول الأطراف الأخرى بمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية معربة عن قلقها البالغ إزاء خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على العنف وأعمال الإبادة الجماعية، فضلاً عن الخطاب اللاإنساني الذي يستهدف الفلسطينيين منذ 7 تشرين اول 2023 من قبل كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين وأعضاء البرلمان والسياسيين والشخصيات العامة.

ودقت اللجنة ناقوس الخطر بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك زيادة الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية، والعنف من قبل المستوطنين، والاعتقالات التعسفية واحتجاز الفلسطينيين.

وحثت اللجنة على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة المحتل داعية "إسرائيل ودولة فلسطين إلى التعاون الكامل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، في تحقيقاتهما".

-- (بترا)

م د/م ق/ح أ

21/12/2023 20:28:09