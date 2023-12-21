جامعة جدارا: تسجيل براءة إختراع حول مركبات جديدة لعلاج فيروس كورونا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 21 كانون الأول (بترا)- سجل فريق بحثي يضم أكاديميين أردنيين، بينهم نائب رئيس جامعة جدارا الدكتورة إيمان أمين البشيتي براءة إختراع بعنوان"مركبات وتركيبات صيدلانية لعلاج مرض فيروس كورونا وطرق تحضيرها"، وذلك لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية .

ويأتي تسجيل براءة الاختراع للبشيتي ضمن فريق بحثي يضم، الدكتور لؤي سعادة من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والدكتورة غيناء أبو دياب من جامعة اليرموك، والدكتور قصي بلس من جامعة العلوم والتكنولوجيا.

واكدت البشيتي أهمية تسجيل هذه البراءة المتخصصة والدقيقة في مجال التركيبات الصيدلانية لعلاج مرض كورونا الذي طال جميع دول العالم، مشيرة إلى أن تسجيل براءات الاختراع للباحثين في الجامعات الأردنية له أهمية كبيرة كمعيار معتمد في تصنيفات الجامعات على المستوى المحلي والدولي.

وأشارت إلى أن تسجيل براءات الاختراع يمنح مؤشرات علمية في حقول الابتكار والريادة والتشاركية بين الجامعات محليا.

يشار الى أن البشيتي، هي أستاذ دكتور في الصيدلة السريرية ومصنفة من ضمن أفضل 2% من العلماء المؤثرين على مستوى العالم وللعام الرابع، على التوالي، وهي أستاذ فخري في جامعة سدني والمصنفة رقم 19 عالمياً.

--(بترا)

ع ع/م ق/ح أ

21/12/2023 20:26:42