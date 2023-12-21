جامعة جدارا: تسجيل براءة إختراع حول مركبات جديدة لعلاج فيروس كورونا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 21 كانون الأول (بترا)- سجل فريق بحثي يضم أكاديميين أردنيين، بينهم نائب رئيس جامعة جدارا الدكتورة إيمان أمين البشيتي براءة إختراع بعنوان"مركبات وتركيبات صيدلانية لعلاج مرض فيروس كورونا وطرق تحضيرها"، وذلك لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
ويأتي تسجيل براءة الاختراع للبشيتي ضمن فريق بحثي يضم، الدكتور لؤي سعادة من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والدكتورة غيناء أبو دياب من جامعة اليرموك، والدكتور قصي بلس من جامعة العلوم والتكنولوجيا.
واكدت البشيتي أهمية تسجيل هذه البراءة المتخصصة والدقيقة في مجال التركيبات الصيدلانية لعلاج مرض كورونا الذي طال جميع دول العالم، مشيرة إلى أن تسجيل براءات الاختراع للباحثين في الجامعات الأردنية له أهمية كبيرة كمعيار معتمد في تصنيفات الجامعات على المستوى المحلي والدولي.
وأشارت إلى أن تسجيل براءات الاختراع يمنح مؤشرات علمية في حقول الابتكار والريادة والتشاركية بين الجامعات محليا.
يشار الى أن البشيتي، هي أستاذ دكتور في الصيدلة السريرية ومصنفة من ضمن أفضل 2% من العلماء المؤثرين على مستوى العالم وللعام الرابع، على التوالي، وهي أستاذ فخري في جامعة سدني والمصنفة رقم 19 عالمياً.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
21/12/2023 20:26:42
MENAFN21122023000117011021ID1107643864
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.