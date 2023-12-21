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القسام: استهدفنا 720 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان البري

12/21/2023 2:32:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن "مقاتلينا دمروا عشرات الآليات العسكرية في الأسبوع الأخير، وقد استهدفنا 720 آلية وتدميرها كلياً أو جزئياً منذ بدء العدوان البري".
وأضاف في كلمة مسجلة اليوم الخميس، أن "هدف الاحتلال المتمثل بالقضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل، وما ينشغل به جيش الاحتلال اليوم على الأرض، هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز".
وشدد أبو عبيدة على أنه "إذا أراد العدو أسراه أحياء، فمساره في ذلك التبادل وليس له خيار سوى وقف العدوان، واستمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى ولا يمكن إطلاق سراحهم بالقوة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
21/12/2023 20:24:52

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