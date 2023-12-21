القسام: استهدفنا 720 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان البري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن "مقاتلينا دمروا عشرات الآليات العسكرية في الأسبوع الأخير، وقد استهدفنا 720 آلية وتدميرها كلياً أو جزئياً منذ بدء العدوان البري".
وأضاف في كلمة مسجلة اليوم الخميس، أن "هدف الاحتلال المتمثل بالقضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل، وما ينشغل به جيش الاحتلال اليوم على الأرض، هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز".
وشدد أبو عبيدة على أنه "إذا أراد العدو أسراه أحياء، فمساره في ذلك التبادل وليس له خيار سوى وقف العدوان، واستمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى ولا يمكن إطلاق سراحهم بالقوة".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
21/12/2023 20:24:52
MENAFN21122023000117011021ID1107643863
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