جامعة جدارا تحقق تصنيفاً متقدماً بمعيار التعليم والتعلم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 21 كانون الأول (بترا)- حصلت جامعة جدارا على المركز الخامس محلياً والثاني بين الجامعات الخاصة في معيار التعليم والتعلم، في نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2023، وفقاً لرئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون .
واكد الدكتور الزبون، إن نتائج هذا التصنيف القائم على المهنية والموضوعية، جاءت نتاجاً للعمل الدؤوب والمتواصل لحاكمية الجامعة وهيئة مديريها، والتي لا تدخر جهدا لتطوير العملية التعليمية في شتى التخصصات في برامج البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير.
يشار الى أن التصنيف العربي للجامعات، يعتمد على مؤشرات رئيسية، تشتمل على التعليم والتعلم، البحث العلمي، الابداع والريادة والابتكار، التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع، ويتم قياس كل مؤشر بإستخدام تسعة معايير بأوزان تم إختيارها بعناية فائقة.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
21/12/2023 20:23:46
MENAFN21122023000117011021ID1107643862
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