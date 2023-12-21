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جامعة جدارا تحقق تصنيفاً متقدماً بمعيار التعليم والتعلم

12/21/2023 2:32:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 21 كانون الأول (بترا)- حصلت جامعة جدارا على المركز الخامس محلياً والثاني بين الجامعات الخاصة في معيار التعليم والتعلم، في نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2023، وفقاً لرئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون .
واكد الدكتور الزبون، إن نتائج هذا التصنيف القائم على المهنية والموضوعية، جاءت نتاجاً للعمل الدؤوب والمتواصل لحاكمية الجامعة وهيئة مديريها، والتي لا تدخر جهدا لتطوير العملية التعليمية في شتى التخصصات في برامج البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير.
يشار الى أن التصنيف العربي للجامعات، يعتمد على مؤشرات رئيسية، تشتمل على التعليم والتعلم، البحث العلمي، الابداع والريادة والابتكار، التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع، ويتم قياس كل مؤشر بإستخدام تسعة معايير بأوزان تم إختيارها بعناية فائقة.
--(بترا)
ع ع/م ق/ح أ
21/12/2023 20:23:46

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