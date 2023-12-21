11 قتيلا في إطلاق نار بجامعة في براغ التشيكية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- أعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل عشرة أشخاص بالرصاص في جامعة بمدينة براغ اليوم الخميس وإصابة نحو ثلاثين آخرين قبل أن تردي الشرطة المسلح.
وقالت المتحدثة باسم الإسعاف يانا بوستوفا للتلفزيون التشيكي العام "في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادثة، من بينهم المسلح".
بدورها، قالت الشرطة التشيكية اليوم الخميس، أنّ مسلّحاً قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ قبل أن يتمّ "القضاء عليه".
وذكرت الشرطة عبر منصة "إكس"، "تمّ القضاء على المسلّح ويجري حالياً إخلاء المبنى وهناك عدّة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث"، وفق ما نقلته قناة يورونيوز الأوروبية.
وأفادت وسائل إعلام تشيكية، بأنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخّل.
وأغلقت الشرطة المنطقة، كما طلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها البقاء في منازلهم.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
21/12/2023 19:50:17
MENAFN21122023000117011021ID1107643861
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