11 قتيلا في إطلاق نار بجامعة في براغ التشيكية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- أعلنت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية مقتل عشرة أشخاص بالرصاص في جامعة بمدينة براغ اليوم الخميس وإصابة نحو ثلاثين آخرين قبل أن تردي الشرطة المسلح.

وقالت المتحدثة باسم الإسعاف يانا بوستوفا للتلفزيون التشيكي العام "في الوقت الحالي، أستطيع أن أقول إن هناك 11 قتيلاً في مكان الحادثة، من بينهم المسلح".

بدورها، قالت الشرطة التشيكية اليوم الخميس، أنّ مسلّحاً قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ قبل أن يتمّ "القضاء عليه".

وذكرت الشرطة عبر منصة "إكس"، "تمّ القضاء على المسلّح ويجري حالياً إخلاء المبنى وهناك عدّة قتلى وعشرات الجرحى في مكان الحادث"، وفق ما نقلته قناة يورونيوز الأوروبية.

وأفادت وسائل إعلام تشيكية، بأنّ إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرّسين والطلاب بإقفال أبواب الغرف التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخّل.

وأغلقت الشرطة المنطقة، كما طلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها البقاء في منازلهم.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

21/12/2023 19:50:17