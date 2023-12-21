مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في الجولان 6 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 21 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، وبالاجماع، تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل لمدة ستة أشهر حتى 30 حزيران 2024.

وطلب القرار الذي حمل الرقم، 2718 من "الأمين العام التأكد من أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لديها القدرات والموارد اللازمة للوفاء بالولاية بطريقة آمنة ومأمونة".

ودعا مجلس الأمن "الأطراف المعنية إلى تنفيذ قراره رقم 338 المؤرخ 22 تشرين الاول 1973 على الفور".

-- (بترا)

م د/م ق/ح أ

21/12/2023 19:43:24