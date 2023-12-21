مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في الجولان 6 أشهر

مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في الجولان 6 أشهر
التاريخ
12/21/2023 2:32:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 21 كانون الأول (بترا)- قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، وبالاجماع، تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل لمدة ستة أشهر حتى 30 حزيران 2024.
وطلب القرار الذي حمل الرقم، 2718 من "الأمين العام التأكد من أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لديها القدرات والموارد اللازمة للوفاء بالولاية بطريقة آمنة ومأمونة".
ودعا مجلس الأمن "الأطراف المعنية إلى تنفيذ قراره رقم 338 المؤرخ 22 تشرين الاول 1973 على الفور".
-- (بترا)
م د/م ق/ح أ
21/12/2023 19:43:24
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