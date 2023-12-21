المهندسين توقع اتفاقيتي تعاون مع مجموعة لافارج في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول(بترا)- وقعت نقابة المهندسين الأردنيين، اتفاقيتي تعاون مع مجموعة لافارج في الأردن، بهدف تدريب وتشغيل عدد من المهندسين المنتسبين لنقابة المهندسين الأردنيين وتقديم خدمات التعاون المشترك في الندوات التعريفية والورشات والدورات التدريبية.
ووقع الاتفاقية، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي والرئيس التنفيذي للافارج الاردن سمعان سمعان.
وقال نقيب المهندسين، إن توقيع الاتفاقية يعتبر خطوة ايجابية رغم الظروف والتحديات التي تواجه الشركة، مشيراً أن العلاقات التي تربط النقابة مع لافارج الأردن تأتي استمراراً لعلاقات التواصل لخدمة المهندسين والقطاع الهندسي ككل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للافارج الأردن، سمعان سمعان، إن الشركة تعمل دائماً على تعزيز تفاعلها الإيجابي مع النقابات المهنية كونها جزء من قطاع صناعي يوفر فرص عمل لمختلف التخصصات الهندسية، مبيناً أن اتفاقيتي التعاون تعززان التعاون المشترك مع النقابات والمؤسسات المحلية المختلفة، كما أنها ستساهم في تدريب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل كما وتهدف إلى عقد نشاطات مشتركة بين الجانبين.
وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار سعي نقابة المهندسين نحو توفير فرص تدريب وتشغيل للمهندسين، حيث تهدف الاتفاقيتين للاستفادة من خبرات مجموعة لافارج في الأردن في تدريب وتشغيل المهندسين المنتسبين لنقابة المهندسين.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
21/12/2023 19:12:50
MENAFN21122023000117011021ID1107643859
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