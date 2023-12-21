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المهندسين توقع اتفاقيتي تعاون مع مجموعة لافارج في الأردن

12/21/2023 2:32:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول(بترا)- وقعت نقابة المهندسين الأردنيين، اتفاقيتي تعاون مع مجموعة لافارج في الأردن، بهدف تدريب وتشغيل عدد من المهندسين المنتسبين لنقابة المهندسين الأردنيين وتقديم خدمات التعاون المشترك في الندوات التعريفية والورشات والدورات التدريبية.
ووقع الاتفاقية، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي والرئيس التنفيذي للافارج الاردن سمعان سمعان.
وقال نقيب المهندسين، إن توقيع الاتفاقية يعتبر خطوة ايجابية رغم الظروف والتحديات التي تواجه الشركة، مشيراً أن العلاقات التي تربط النقابة مع لافارج الأردن تأتي استمراراً لعلاقات التواصل لخدمة المهندسين والقطاع الهندسي ككل.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للافارج الأردن، سمعان سمعان، إن الشركة تعمل دائماً على تعزيز تفاعلها الإيجابي مع النقابات المهنية كونها جزء من قطاع صناعي يوفر فرص عمل لمختلف التخصصات الهندسية، مبيناً أن اتفاقيتي التعاون تعززان التعاون المشترك مع النقابات والمؤسسات المحلية المختلفة، كما أنها ستساهم في تدريب المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل كما وتهدف إلى عقد نشاطات مشتركة بين الجانبين.
وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار سعي نقابة المهندسين نحو توفير فرص تدريب وتشغيل للمهندسين، حيث تهدف الاتفاقيتين للاستفادة من خبرات مجموعة لافارج في الأردن في تدريب وتشغيل المهندسين المنتسبين لنقابة المهندسين.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
21/12/2023 19:12:50

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