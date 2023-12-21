إخماد حريق بمستودع عبوات بلاستيكية في إربد

إخماد حريق بمستودع عبوات بلاستيكية في إربد
التاريخ
12/21/2023 2:32:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 21 كانون الأول (بترا)- تمكنت فرق الإطفاء بمديرية دفاع مدني غرب إربد، من السيطرة على حريق شب بمستودع لعبوات الفلين والبلاستيك، بجانب السوق المركزي للخضار والفواكه.
وقال مصدر أمني إن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي أتى على كامل محتويات المستودع البالغ مساحته 400 متر مربع بزمن قياسي، ومنع انتشاره لمستودعات مجاورة دون وقوع اصابات بشرية في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
--(بترا)
م ق/م د/رق
21/12/2023 18:28:01
MENAFN21122023000117011021ID1107643857
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.