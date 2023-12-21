إخماد حريق بمستودع عبوات بلاستيكية في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 21 كانون الأول (بترا)- تمكنت فرق الإطفاء بمديرية دفاع مدني غرب إربد، من السيطرة على حريق شب بمستودع لعبوات الفلين والبلاستيك، بجانب السوق المركزي للخضار والفواكه.

وقال مصدر أمني إن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي أتى على كامل محتويات المستودع البالغ مساحته 400 متر مربع بزمن قياسي، ومنع انتشاره لمستودعات مجاورة دون وقوع اصابات بشرية في حين اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

--(بترا)

م ق/م د/رق

21/12/2023 18:28:01