فوز فريق معان على الأهلي في دوري المحترفين

فوز فريق معان على الأهلي في دوري المحترفين
التاريخ
12/21/2023 2:32:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- فاز فريق معان، اليوم الخميس، على فريق الأهلي، في الأسبوع الحادي عشر والأخير من ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم.
وتفوق معان بهدفين بدون رد سجلهما حسين عبيدات ولاعب الأهلي عن طريق الخطأ في مرماه، ليرفع معان رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 8 نقاط في المركز العاشر.
وتختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع في وقت لاحق اليوم الرمثا والجليل.
--(بترا)
ض ع/م د/رق
21/12/2023 18:32:31
MENAFN21122023000117011021ID1107643856
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.