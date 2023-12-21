فوز فريق معان على الأهلي في دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- فاز فريق معان، اليوم الخميس، على فريق الأهلي، في الأسبوع الحادي عشر والأخير من ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم.

وتفوق معان بهدفين بدون رد سجلهما حسين عبيدات ولاعب الأهلي عن طريق الخطأ في مرماه، ليرفع معان رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 8 نقاط في المركز العاشر.

وتختتم مباريات الجولة بلقاء يجمع في وقت لاحق اليوم الرمثا والجليل.

--(بترا)

ض ع/م د/رق

21/12/2023 18:32:31