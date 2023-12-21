Friday, 22 December 2023 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمين عام العدل يلتقي وفدا قضائيا إماراتيا

12/21/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- التقى أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي، الدكتور سعد اللوزي، اليوم الخميس، وفدا قضائياً من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي عبد القادر محمد، وبحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، وعدد من مدراء المديريات في الوزارة.
وأشار اللوزي إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ومتانتها في شتى المجالات لاسيما من حيث تبادل الخبرات القانونية.
وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المحاور المتعلقة بنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية من خلال عرض لنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (35) لسنة (2018) وتعديلاته وأبرز محاوره المتمثلة بتشكيل مجلس شؤون الخبرة الذي يترأسه وزير العدل، ويضم عددا من المختصين، إضافة إلى الأطر التنظيمية الخاصة بتحديد أنواع الخبرات وأسس اختيار الخبراء وتقييمهم ومدونة السلوك للخبراء، إضافة إلى النظام المحوسب الذي يتم من خلاله تسمية الخبراء في المحاكم النظامية.
وأشاد الجانب الإماراتي بالخبرات الأردنية في قطاع العدالة، والتطور المتميز لاستراتيجية قطاع العدالة الأردنية، والدور الفعال على صعيد التعاون الدولي، وأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.
يشار إلى أن الوفد القضائي الإماراتي يقوم بزيارة إلى المجلس القضائي الأردني في الفترة الممتدة بين 20 إلى 24 من الشهر الحالي.
--(بترا)
ب ص/م د/رق
21/12/2023 18:21:48

MENAFN21122023000117011021ID1107643855

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث