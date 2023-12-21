أمين عام العدل يلتقي وفدا قضائيا إماراتيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- التقى أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي، الدكتور سعد اللوزي، اليوم الخميس، وفدا قضائياً من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي عبد القادر محمد، وبحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، وعدد من مدراء المديريات في الوزارة.
وأشار اللوزي إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ومتانتها في شتى المجالات لاسيما من حيث تبادل الخبرات القانونية.
وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المحاور المتعلقة بنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية من خلال عرض لنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (35) لسنة (2018) وتعديلاته وأبرز محاوره المتمثلة بتشكيل مجلس شؤون الخبرة الذي يترأسه وزير العدل، ويضم عددا من المختصين، إضافة إلى الأطر التنظيمية الخاصة بتحديد أنواع الخبرات وأسس اختيار الخبراء وتقييمهم ومدونة السلوك للخبراء، إضافة إلى النظام المحوسب الذي يتم من خلاله تسمية الخبراء في المحاكم النظامية.
وأشاد الجانب الإماراتي بالخبرات الأردنية في قطاع العدالة، والتطور المتميز لاستراتيجية قطاع العدالة الأردنية، والدور الفعال على صعيد التعاون الدولي، وأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.
يشار إلى أن الوفد القضائي الإماراتي يقوم بزيارة إلى المجلس القضائي الأردني في الفترة الممتدة بين 20 إلى 24 من الشهر الحالي.
--(بترا)
ب ص/م د/رق
21/12/2023 18:21:48
MENAFN21122023000117011021ID1107643855
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