أمين عام العدل يلتقي وفدا قضائيا إماراتيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- التقى أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي، الدكتور سعد اللوزي، اليوم الخميس، وفدا قضائياً من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي عبد القادر محمد، وبحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، وعدد من مدراء المديريات في الوزارة.

وأشار اللوزي إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ومتانتها في شتى المجالات لاسيما من حيث تبادل الخبرات القانونية.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المحاور المتعلقة بنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية من خلال عرض لنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (35) لسنة (2018) وتعديلاته وأبرز محاوره المتمثلة بتشكيل مجلس شؤون الخبرة الذي يترأسه وزير العدل، ويضم عددا من المختصين، إضافة إلى الأطر التنظيمية الخاصة بتحديد أنواع الخبرات وأسس اختيار الخبراء وتقييمهم ومدونة السلوك للخبراء، إضافة إلى النظام المحوسب الذي يتم من خلاله تسمية الخبراء في المحاكم النظامية.

وأشاد الجانب الإماراتي بالخبرات الأردنية في قطاع العدالة، والتطور المتميز لاستراتيجية قطاع العدالة الأردنية، والدور الفعال على صعيد التعاون الدولي، وأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.

يشار إلى أن الوفد القضائي الإماراتي يقوم بزيارة إلى المجلس القضائي الأردني في الفترة الممتدة بين 20 إلى 24 من الشهر الحالي.

--(بترا)

ب ص/م د/رق

21/12/2023 18:21:48