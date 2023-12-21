الصناعة والتجارة توقع 15 اتفاقية دعم لمنشآت صناعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الخميس، اتفاقيات مع 15 منشأة صناعية، للاستفادة من برنامج الدعم الموجه لإجراء دراسات متكاملة تحت عنوان "تنفيذ إجراءات متكاملة لكفاءة الموارد والإنتاج الأنظف في المنشآت الصناعية".

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، خلال رعايته توقيع الاتفاقيات، بحضور الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، ونائب رئيس الجمعية العلمية الملكية المهندس رأفت عاصم، ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن البرنامج يعد الأول من نوعه، ويأتي استمراراً لدعم الحكومة للصناعة الوطنية والحرص على تطويرها وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية، بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ويحد من البطالة، تنفيذا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج الموجهة لدعم القطاع الصناعي انطلاقا من أهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني، وكان آخرها توقيع اتفاقيات الجولة الأولى لبرامج صندوق دعم وتحديث الصناعة بقيمة 45 مليون دينار.

وتقدم 57 منشأة صناعية موزعة من مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات والأحجام، للحصول على فرصة دعم لتنفيذ دراسة متكاملة في مجال كفاءة الموارد والانتاج الأنظف للتوفير وبيان أوجه الهدر في مجالات الطاقة والمياه والموارد في المنشأة.

وتوافقت لجنة الاختيار على دعم 15 منشأة صناعية، وهي 5 منشآت صغيرة، و8 منشآت متوسطة، ومنشأتان كبيرتان، لحصولهم على منحة موجهة لإجراء دراسة متكاملة في مجال كفاءة الموارد والإنتاج الأنظف.

من جهته، قال الجغبير، "إننا نولي الأهمية القصوى للقضايا التي تعنى باستدامة القطاع الصناعي وتطوره لا سيما دعم أفضل الممارسات الصديقة للبيئة وإدارة الموارد والتي تخفف على المنشآت كلف الإنتاج وتسهم بزيادة تنافسيته على المستوى المحلى والعالمي.

وأضاف أن منهجية الاستخدام الأمثل والكفؤ للموارد له الأثر الكبير على مساعدة المنشآت الصناعية على النهوض بمنتجاتها بأفضل جودة ومواصفات ضمن أقل الكلف الممكنة، حيث سيتم مع المنشآت التي وقع عليها الاختيار بناء قصص نجاح من خلال الدراسات التي سيتم إجراؤها، ضمن مراحل عمل المشروع ومن مختلف القطاعات الصناعية الفرعية.

وثمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تتجلى في التعاون والتواصل المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبرامج الدعم التي تقدمها لدعم الصناعة الوطنية.

بدوره، أشار عاصم إلى قيام الجمعية العلمية الملكية بتأسيس وحدة الإنتاج الأنظف لتكون المحرك الوطني الأساسي لتطبيق منهجية الإنتاج الأنظف وكفاءة الموارد في القطاع الصناعي.

وقال إن تطبيق هذه المنهجية على المنشأة الصناعية أثبت نجاحاً ووفورات كبيرة في المياه والطاقة والمواد الخام المستهلكة.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجمعية العلمية الملكية، ستقوم الأخيرة بتنفيذ دراسات التقييم الفنية وإيجاد فرص لتوفير الموارد في المنشآت الصناعية المستهدفة.

--(بترا)

ن ش/م د/رق

21/12/2023 18:17:38