رئيسة الوفد البرلماني الأوروبي تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا) صالح الخوالدة- عبرت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق، إيزابيل سانتوس، عن قلقها إزاء الحرب الدائرة في غزة، وتأثيرها على المنطقة برمتها.

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، في ختام زيارتها للمملكة، إنها والوفد البرلماني المرافق لها، شددوا خلال الزيارة على الحاجة الملحة إلى الوقف الفوري لحرب المدمرة على غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، مؤكدة أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صوتت لصالح وقف إطلاق النار الفوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبينت أن أعضاء الوفد أكدوا أيضا دعمهم لجميع الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الأردن لمنع المزيد من التصعيد، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على الإجماع الدولي بشأن القدس، وثقته في الأردن باعتباره الوصي الوحيد على الأماكن المقدسة في القدس.

وعرضت الأهداف الرئيسية لزيارة الوفد وأبرزها عقد الاجتماع البرلماني الدولي الحادي عشر مع النظراء الأردنيين، وسط الوضع الحرج في المنطقة بسبب الحرب المستمرة في غزة، وكذلك تقييم أجندة التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحالية للبلاد بمختلف جوانبها، وعقد اجتماعات مع كبار أعضاء السلطة التنفيذية الأردنية وممثلي المجتمع المدني وزيارات ميدانية.

وقالت إن الوفد والبرلمان الأردني، أكدا من خلال حوار صادق، على شراكتهما القوية، معربين عن إرادتهما السياسية لمواصلة تعزيز تعاونهما وروابطهما مما يسمح ببناء جدول أعمال مشترك لحوار شامل على مدى السنوات المقبلة، وتركزت المناقشات مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على مختلف المسائل السياسية والمؤسسية والاجتماعية .

واشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتحقيق السلام في المنطقة وأن حل الدولتين يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

وأشادت بالجهود الجبارة التي يبذلها الأردن في استضافة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على أراضيه، مؤكدة دعم البرلمان المستمر للأردن في هذا الصدد، وجدول أعمال التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي الطموح المستمر في الأردن، مؤكدة أن التركيز على تعزيز الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان له أهمية خاصة بالنسبة للبرلمان الأوروبي.

كما عرضت لنتائج اجتماعات الوفد مع عدد من المسؤولين الأردنيين وممثلي المجتمع المدني ومراكز الفكر حول حقوق الإنسان وزيارات ميدانية لمخيمات اللاجئين، مؤكدة أن الحوار مع الأردن سيتم تعزيزه في الأعوام المقبلة، وأن الأردن شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

وأكدت أهمية وقف إطلاق النار لمواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، مشيرة إلى أن هذه الحاجة تحظى "بإجماع واسع النطاق" في الوفد الأوروبي، بما يتماشى مع الموقف الذي اتخذته الدول الأعضاء في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن قرار غير ملزم وافقت عليه أغلبية ساحقة، يدعو إلى وقف الحرب.

--(بترا)

ص خ/رق

21/12/2023 18:07:54