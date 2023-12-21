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أنغولا تعلن انسحابها من منظمة أوبك

12/21/2023 2:32:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- أعلنت أنغولا انسحابها من منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، بعد سلسلة من الخلافات حول حصص إنتاج النفط لعدد من الدول الأفريقية.
ونقلًا عن وكالة الأنباء الأنغولية (ANGOP)، قال وزير النفط والغاز الأنغولي، ديامانتينو دي أزيفيدو، اليوم الخميس، إن قرار الانسحاب اتُخذ في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس البلاد جواو لورنسو.
وأضاف الوزير دو، "نشعر أن أنغولا في هذه اللحظة لن تكسب شيئا من البقاء في المنظمة، وقررت الانسحاب دفاعًا عن مصالحها".
--(بترا)
رصد/ ف ق/م د
21/12/2023 17:47:55

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