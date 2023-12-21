أنغولا تعلن انسحابها من منظمة أوبك

أنغولا تعلن انسحابها من منظمة أوبك
التاريخ
12/21/2023 2:32:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- أعلنت أنغولا انسحابها من منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، بعد سلسلة من الخلافات حول حصص إنتاج النفط لعدد من الدول الأفريقية.
ونقلًا عن وكالة الأنباء الأنغولية (ANGOP)، قال وزير النفط والغاز الأنغولي، ديامانتينو دي أزيفيدو، اليوم الخميس، إن قرار الانسحاب اتُخذ في جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس البلاد جواو لورنسو.
وأضاف الوزير دو، "نشعر أن أنغولا في هذه اللحظة لن تكسب شيئا من البقاء في المنظمة، وقررت الانسحاب دفاعًا عن مصالحها".
--(بترا)
رصد/ ف ق/م د
21/12/2023 17:47:55
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