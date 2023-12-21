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الوحدات يفسخ عقد مديره الفني بالتراضي

12/21/2023 2:32:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- أعلن نادي الوحدات، اليوم الخميس، عن فسخ عقد مديره الفني لفريق كرة القدم، العُماني رشيد جابر، بالتراضي.
ويحتل الوحدات المركز الثاني في دوري المحترفين لكرة القدم بـ23 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر الحسين إربد، كما غادر من الدور الأول لكأس الاتحاد الآسيوي بعد أن حصد 10 نقاط في المجموعة الثانية.
--(بترا)
ض ع/ف م/رق
21/12/2023 17:24:05

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