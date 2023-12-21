الوحدات يفسخ عقد مديره الفني بالتراضي
التاريخ
12/21/2023 2:32:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- أعلن نادي الوحدات، اليوم الخميس، عن فسخ عقد مديره الفني لفريق كرة القدم، العُماني رشيد جابر، بالتراضي.
ويحتل الوحدات المركز الثاني في دوري المحترفين لكرة القدم بـ23 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر الحسين إربد، كما غادر من الدور الأول لكأس الاتحاد الآسيوي بعد أن حصد 10 نقاط في المجموعة الثانية.
--(بترا)
ض ع/ف م/رق
21/12/2023 17:24:05
MENAFN21122023000117011021ID1107643850
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.