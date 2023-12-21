تعطيل مستشفيات الخدمات الطبية يومي 24 و31 الشهر الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الخميس، أن يوم الأحد المقبل 24 كانون الأول، سيكون عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما قررت المديرية، تعطيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها يوم الأحد الموافق 31 كانون الحالي، بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وأكدت المديرية، أن مستشفياتها ستستمر باستقبال كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.

--(بترا)

ل م/ف م/رق

21/12/2023 16:48:27