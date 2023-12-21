تعطيل مستشفيات الخدمات الطبية يومي 24 و31 الشهر الحالي
التاريخ
12/21/2023 2:32:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الخميس، أن يوم الأحد المقبل 24 كانون الأول، سيكون عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
كما قررت المديرية، تعطيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها يوم الأحد الموافق 31 كانون الحالي، بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وأكدت المديرية، أن مستشفياتها ستستمر باستقبال كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.
--(بترا)
ل م/ف م/رق
21/12/2023 16:48:27
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