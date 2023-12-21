اتفاقية بين جامعة مؤتة وجمعية دار أبو عبدالله

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 21 كانون الأول (بترا) محمد العساسفة- وقعت جامعة مؤتة، اليوم الخميس، ملحقا لاتفاقية التعاون مع جمعية دار أبو عبدالله للعمل الخيري.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، والمدير العام للجمعية سامر بلقر، إلى تطبيق مشاريع ودراسات ذات جدوى اقتصادية على أرض الواقع للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، والحد من الفقر والبطالة.
وقال النعيمات، بحضور عميد كلية الزراعة الدكتور نوفل العمريبن، إن عقد مثل هذه الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني تعزز دور الجامعة في الانفتاح على المجتمع المحلي بما يحقق أهدافها الرامية إلى تبادل الخبرات والتجارب، ما يعود بالفائدة على الطلبة وأفراد المجتمع المحلي للمساهمة في توفير فرص تدريبية تسهم في تحقيق متطلبات سوق العمل.
من جانبه، أكد بلقر أن هذه الاتفاقية تجسد الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وبما يتماشى متطلبات التحديث الاقتصادي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.
وتهدف الاتفاقية، إلى زيادة مهارات طلبة كلية الزراعة التدريبية والتطبيقية وفتح فرص عمل مستقبلية، حيث سيجري البدء بإنشاء معمل للتصنيع الغذائي وتعبئة وتغليف الخضروات، إضافة إلى تطوير مصنع للمعلبات داخل كلية الزراعة في الجامعة.
--(بترا)
م ع/م ف/رق
21/12/2023 16:44:52
MENAFN21122023000117011021ID1107643848
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