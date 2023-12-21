اتفاقية بين جامعة مؤتة وجمعية دار أبو عبدالله

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 21 كانون الأول (بترا) محمد العساسفة- وقعت جامعة مؤتة، اليوم الخميس، ملحقا لاتفاقية التعاون مع جمعية دار أبو عبدالله للعمل الخيري.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، والمدير العام للجمعية سامر بلقر، إلى تطبيق مشاريع ودراسات ذات جدوى اقتصادية على أرض الواقع للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، والحد من الفقر والبطالة.

وقال النعيمات، بحضور عميد كلية الزراعة الدكتور نوفل العمريبن، إن عقد مثل هذه الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني تعزز دور الجامعة في الانفتاح على المجتمع المحلي بما يحقق أهدافها الرامية إلى تبادل الخبرات والتجارب، ما يعود بالفائدة على الطلبة وأفراد المجتمع المحلي للمساهمة في توفير فرص تدريبية تسهم في تحقيق متطلبات سوق العمل.

من جانبه، أكد بلقر أن هذه الاتفاقية تجسد الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وبما يتماشى متطلبات التحديث الاقتصادي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.

وتهدف الاتفاقية، إلى زيادة مهارات طلبة كلية الزراعة التدريبية والتطبيقية وفتح فرص عمل مستقبلية، حيث سيجري البدء بإنشاء معمل للتصنيع الغذائي وتعبئة وتغليف الخضروات، إضافة إلى تطوير مصنع للمعلبات داخل كلية الزراعة في الجامعة.

--(بترا)

م ع/م ف/رق

21/12/2023 16:44:52