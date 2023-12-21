رئيس المجلس القضائي يستقبل وفدا قضائيا إماراتيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- استقبل رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي، القاضي محمد الغزو في محكمة التمييز، اليوم الخميس، رئيس محكمة التمييز في دبي القاضي عبد القادر موسى محمد، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور سيف غانم السويدي، ورئيس جهاز التفتيش القضائي المستشار محمد السبوسي، ورئيس محكمة التنفيذ القاضي خالد المنصوري، وعددا من القضاة والمستشارين من السلطة القضائية في دبي.
وبين الغزو خلال اللقاء، عمق علاقات التعاون التي تربط الأردن والإمارات والممتدة لعقود، مؤكدا أهمية مد جسور التعاون القضائي والقانوني.
وجرى خلال اللقاء، استعراض ملامح النظام القضائي الأردني وما حققه في الأعوام الأخيرة من إنجازات في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز تطبيق مبدأ سيادة القانون.
وأشاد موسى بالتجربة الأردنية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والمعارف القضائية والقانونية.
وتضمنت الزيارة لقاء جرى خلاله تقديم عرض عن المكتب الفني لدى محكمة التمييز، وموجز عن إجراءات العمل لدى دائرة التنفيذ وإدارة التنفيذ القضائي.
--(بترا)
ب ص/ف م/رق
21/12/2023 16:42:42
MENAFN21122023000117011021ID1107643847
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.