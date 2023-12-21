المرصد الأورومتوسطي: تصفيات وإعدامات ميدانية يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 21 كانون الأول (بترا)- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه تلقى شهادات صادمة عن تصفيات وعمليات إعدام ميدانية، ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، خلال مداهمة منازلهم في مناطق التوغل بقطاع غزة.

وأشار المرصد في بيان اليوم الخميس، نقلته هيئة "بي بي سي" إلى أن الجيش الإسرائيلي داهم منزلا لعائلة "عنان" وسط مدينة غزة، في 19 كانون الأول الحالي، وأطلقوا النار مباشرة تجاه الشبان داخل المنزل دون أي مبرر، وأي مقاومة لهم، وجمعوا النساء في إحدى الغرف، ثم ألقوا تجاههم عددا من القذائف ما أدى إلى إصابات.

وأضاف أنه تلقى شهادة امرأة من المنزل الذي تعرض للاستهداف، قالت فيها "الجنود جمعوا الرجال وأجبروهم على التعري من ملابسهم، وعددهم يفوق الـ15، ثم أطلقوا النار تجاههم وأعدموهم أمامنا، وتم إعدام زوجي وأبنائي وإخوتي أمامنا، واحتجزونا نحن وباقي النساء والأطفال في غرفة وأطلقوا قذائف تجاهنا، والقوات الإسرائيلية تتمركز خارج البيت".

وطالب المرصد الأورومتوسطي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها، وتلبية المناشدات التي تصلها لإجلاء الجرحى والضحايا من مناطق تشهد توغلات إسرائيلية.

وشدد على فتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، معتبرا أن القوات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية عن تقديم المساعدة الطبية والإغاثية للأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها.

--(بترا)

ر ش/م ف

21/12/2023 16:40:35