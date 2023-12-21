الاحتلال يقر بإصابة 40 جنديا بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن 40 جنديا أصيبوا في معارك بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق قناة 12 الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 5 جنود بينهم ضابط من سلاح المدرعات بجراح خطيرة في معارك خانيونس بقطاع غزة.

--(بترا)

رصد/ف ق/م ف/رق

21/12/2023 16:17:31