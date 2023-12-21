الاحتلال يقر بإصابة 40 جنديا بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال يقر بإصابة 40 جنديا بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
12/21/2023 2:32:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن 40 جنديا أصيبوا في معارك بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق قناة 12 الإسرائيلية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 5 جنود بينهم ضابط من سلاح المدرعات بجراح خطيرة في معارك خانيونس بقطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ف ق/م ف/رق
21/12/2023 16:17:31
MENAFN21122023000117011021ID1107643844
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