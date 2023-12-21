Friday, 22 December 2023 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقر بإصابة 40 جنديا بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

12/21/2023 2:32:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن 40 جنديا أصيبوا في معارك بقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق قناة 12 الإسرائيلية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 5 جنود بينهم ضابط من سلاح المدرعات بجراح خطيرة في معارك خانيونس بقطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ف ق/م ف/رق
21/12/2023 16:17:31

MENAFN21122023000117011021ID1107643844

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث