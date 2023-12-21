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التعليم العالي تتيح إمكانية تعديل طلبات المنح إلكترونيا

12/21/2023 2:32:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا) أمين الرواشدة- أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، للطلبة المتقدمين لطلبات المنح والقروض، الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024، إمكانية تعديل بيانات الطلب المقدمة إلكترونيا، دون الحاجة للتواصل مع الوزارة أو زيارة مبناها .
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب لـ(بترا)، إن بإمكان الطلبة المتقدمين لطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح، الدخول مجددا إلكترونيا وتعديل بيانات الطلبات حال واجهتهم أي مشكلة أو أخطأ في إدخال الرقم الخلوي، أو استخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في إستقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم، فإن هذا الخيار أصبح متاحا وبشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات.
--(بترا)
أ ر/ف م/رق
21/12/2023 16:11:40

MENAFN21122023000117011021ID1107643843

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