التعليم العالي تتيح إمكانية تعديل طلبات المنح إلكترونيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا) أمين الرواشدة- أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، للطلبة المتقدمين لطلبات المنح والقروض، الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024، إمكانية تعديل بيانات الطلب المقدمة إلكترونيا، دون الحاجة للتواصل مع الوزارة أو زيارة مبناها .
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب لـ(بترا)، إن بإمكان الطلبة المتقدمين لطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح، الدخول مجددا إلكترونيا وتعديل بيانات الطلبات حال واجهتهم أي مشكلة أو أخطأ في إدخال الرقم الخلوي، أو استخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في إستقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم، فإن هذا الخيار أصبح متاحا وبشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات.
--(بترا)
أ ر/ف م/رق
21/12/2023 16:11:40
MENAFN21122023000117011021ID1107643843
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