البلقاء التطبيقية بالمرتبة الثانية محليا في تصنيف الجامعات العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 21 كانون الأول (بترا)- حلت جامعة البلقاء التطبيقية في المرتبة الثانية محليا، و26 عربيا في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات العربية للعام 2023، الصادر عن اتحاد الجامعات العربية والذي تم إعلان نتائجه مساء اليوم الخميس.
وأشار رئيس الجامعة الدكتور احمد العجلوني إلى أن المرتبة التي حصلت عليها الجامعة، جاءت نتيجة للدور والإسهامات التي تقوم بها الجامعة في بيئتها المحلية والعربية، وترجمة لنتاجات خطتها الاستراتيجية والجهود التي تبذلها لتحقيق رؤيتها ورسالتها .
وقال إن التصنيف راعى خصوصية الجامعات العربية، بتركيزه المباشر على تحسين جودة مخرجات العملية الإدارية والتعليمية وبمؤشرات واضحة ودقيقة.
وبين نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد وضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، أن عدد الجامعات العربية التي شاركت في التصنيف بلغ 208 جامعات، تأهل منها 115 جامعة من 16 دولة عربية، منها 18 جامعة أردنية.
وأشار الشبلي إلى أن التصنيف يرتكز على 4 معايير رئيسية، تتضمن جودة التعلم والتعليم، البحث العلمي، الإبداع والريادة والابتكار، والتعاون الدولي.
--(بترا)
أع/ف م/رق
21/12/2023 16:09:07
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