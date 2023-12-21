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البلقاء التطبيقية بالمرتبة الثانية محليا في تصنيف الجامعات العربية

12/21/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 21 كانون الأول (بترا)- حلت جامعة البلقاء التطبيقية في المرتبة الثانية محليا، و26 عربيا في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات العربية للعام 2023، الصادر عن اتحاد الجامعات العربية والذي تم إعلان نتائجه مساء اليوم الخميس.
وأشار رئيس الجامعة الدكتور احمد العجلوني إلى أن المرتبة التي حصلت عليها الجامعة، جاءت نتيجة للدور والإسهامات التي تقوم بها الجامعة في بيئتها المحلية والعربية، وترجمة لنتاجات خطتها الاستراتيجية والجهود التي تبذلها لتحقيق رؤيتها ورسالتها .
وقال إن التصنيف راعى خصوصية الجامعات العربية، بتركيزه المباشر على تحسين جودة مخرجات العملية الإدارية والتعليمية وبمؤشرات واضحة ودقيقة.
وبين نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد وضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، أن عدد الجامعات العربية التي شاركت في التصنيف بلغ 208 جامعات، تأهل منها 115 جامعة من 16 دولة عربية، منها 18 جامعة أردنية.
وأشار الشبلي إلى أن التصنيف يرتكز على 4 معايير رئيسية، تتضمن جودة التعلم والتعليم، البحث العلمي، الإبداع والريادة والابتكار، والتعاون الدولي.
--(بترا)
أع/ف م/رق
21/12/2023 16:09:07

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