وفد طلابي ألماني يزور مجلس الأعيان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- زار وفد طلابي من الجامعة الألمانية الأردنية، من الذين يحملون الجنسية الألمانية، اليوم الخميس، مجلس الأعيان.

واسمتع الطلبة خلال اللقاء، الذي حضره مساعد أمين عام المجلس الدكتور هيثم الصرايرة، إلى نبذة تعريفية حول أبرز مفاصل الحياة السياسية والبرلمانية في المملكة.

وقال العين خالد رمضان، إن الشعوب بأكملها تجمعها مفهوم الإنسانية، وثقافة السلام والتعايش والتساوي بين أفراد الشعب بصرف النظر عن العرق والديانة، وصولًا إلى مفهوم المواطنة العالمية.

من جهته، تحدث العين الدكتور لبيب الخضرا، عن توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني حول تمكين الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية.

وبين الخضرا الذي كان رئيسا مؤسسا للجامعة الألمانية الأردنية، أن الجامعة تأسست انطلاقاً لتبادل الثقافات بين البلدين الصديقين، وتعد جسرا حضاريا وثقافيا بين أوروبا والأردن.

وقدم الدكتور الصرايرة عرضا حول آلية عمل المجلس وأبرز مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية.

--(بترا)

م ش/م ف/رق

21/12/2023 15:51:10