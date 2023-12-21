وفد طلابي ألماني يزور مجلس الأعيان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- زار وفد طلابي من الجامعة الألمانية الأردنية، من الذين يحملون الجنسية الألمانية، اليوم الخميس، مجلس الأعيان.
واسمتع الطلبة خلال اللقاء، الذي حضره مساعد أمين عام المجلس الدكتور هيثم الصرايرة، إلى نبذة تعريفية حول أبرز مفاصل الحياة السياسية والبرلمانية في المملكة.
وقال العين خالد رمضان، إن الشعوب بأكملها تجمعها مفهوم الإنسانية، وثقافة السلام والتعايش والتساوي بين أفراد الشعب بصرف النظر عن العرق والديانة، وصولًا إلى مفهوم المواطنة العالمية.
من جهته، تحدث العين الدكتور لبيب الخضرا، عن توجهات جلالة الملك عبدالله الثاني حول تمكين الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية.
وبين الخضرا الذي كان رئيسا مؤسسا للجامعة الألمانية الأردنية، أن الجامعة تأسست انطلاقاً لتبادل الثقافات بين البلدين الصديقين، وتعد جسرا حضاريا وثقافيا بين أوروبا والأردن.
وقدم الدكتور الصرايرة عرضا حول آلية عمل المجلس وأبرز مهامه الدستورية والتشريعية والرقابية.
--(بترا)
م ش/م ف/رق
21/12/2023 15:51:10
MENAFN21122023000117011021ID1107643840
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