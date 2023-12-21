إصابات 3 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 21 كانون الأول (بترا)- أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد محمود زعول في قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في بيت لحم عبدالفتاح جعافرة، بأن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات، ونقلوا الى مستشفيات في بيت لحم، لتلقي العلاج.
وأوضح أن جنود الاحتلال اعتلوا عددا من أسطح المنازل في المنطقة ذاتها، وحولوها إلى نقاط مراقبة.
من جهة أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 14 بركسا وخيمة في خربة الطويل شرق قرية بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد رئيس مجلس بلدي عقربا صلاح جابر بأن جرافات الاحتلال الاسرائيلي وبحماية معززة من جيش الاحتلال هدمت 8 بركسات و6 خيام، تُستخدم للسكن، ولتربية المواشي وذلك لأغراض استيطانية توسعية.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
21/12/2023 15:28:10
MENAFN21122023000117011021ID1107643839
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.