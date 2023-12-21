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إصابات 3 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان

12/21/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 21 كانون الأول (بترا)- أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد محمود زعول في قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في بيت لحم عبدالفتاح جعافرة، بأن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات، ونقلوا الى مستشفيات في بيت لحم، لتلقي العلاج.
وأوضح أن جنود الاحتلال اعتلوا عددا من أسطح المنازل في المنطقة ذاتها، وحولوها إلى نقاط مراقبة.
من جهة أخرى، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 14 بركسا وخيمة في خربة الطويل شرق قرية بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد رئيس مجلس بلدي عقربا صلاح جابر بأن جرافات الاحتلال الاسرائيلي وبحماية معززة من جيش الاحتلال هدمت 8 بركسات و6 خيام، تُستخدم للسكن، ولتربية المواشي وذلك لأغراض استيطانية توسعية.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
21/12/2023 15:28:10

MENAFN21122023000117011021ID1107643839

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