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تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو

12/21/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 21 كانون الأول (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس، أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو)، وفق تقارير مراكز المال البريطانية.
وحسب التقارير البريطانية، انخفض الاسترليني أمام العملتين عند 2618ر1 دولار، و78ر86 بنسا لليورو، وهو أدنى مستوى له في أسبوع أمام العملتين.
--(بترا)
ر ش/ف م/رق
21/12/2023 15:24:52

MENAFN21122023000117011021ID1107643838

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