تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو

تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو
التاريخ
12/21/2023 2:32:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 21 كانون الأول (بترا)- تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس، أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة (يورو)، وفق تقارير مراكز المال البريطانية.
وحسب التقارير البريطانية، انخفض الاسترليني أمام العملتين عند 2618ر1 دولار، و78ر86 بنسا لليورو، وهو أدنى مستوى له في أسبوع أمام العملتين.
--(بترا)
ر ش/ف م/رق
21/12/2023 15:24:52
MENAFN21122023000117011021ID1107643838
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