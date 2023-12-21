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الأمير فيصل يرعى تخريج دورتي الطيران التحويلي في سلاح الجو الملكي

12/21/2023 2:32:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين في قيادة سلاح الجو الملكي، اليوم الخميس، حفل تخريج دورتي الطيران التحويلي 24 و25 للطيران القتالي على طائرة

إف-16.

واستمع سموه، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز عن الدورتين، اللتين استمرتا لمدة عام تدريبي، بمشاركة طيارين من سلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الملكي البحريني.

ولفت قائد سلاح الجو الملكي إلى التطوير المستمر وتحديث السياسة التدريبية والعملياتية لأسراب طائرة إف-16 في قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية، بما يحقق الأهداف المطلوبة لحماية سماء المملكة وتطلعات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

ووزع سموه الجوائز على الخريجين خلال الاحتفال، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، والسفير البحريني والملحق العسكري البحريني في عمان.

--(بترا)


ل م/م ف/رق

21/12/2023 15:30:35

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