مستشار أممي: الناتج المحلي الإجمالي الأردني يُعطي مؤشرات إيجابية رغم الأزمات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 21 كانون الأول (بترا) – قال مستشار الأمم المتحدة في الأردن زافريس تزاناتوس، إن الناتج المحلي الاجمالي الأردني على الرغم من الأزمات التي يمر بها، يعطي مؤشرات إيجابية مقارنة بدول أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدتهُ اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الخميس، مع المديرة التنفيذية لمنتدى الإستراتيجيات الأردني نسرين بركات، وبمشاركة المستشار الأممي.

وقال المعشر، إن اللقاء جاء لإطلاع الجانبين على تداعيات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة على الاقتصاد الأردني، مؤكدًا أن الحرب أثرت على اقتصادات المنطقة وبالتحديد الأردن.

وقال المستشار الأممي، إن قراءة الواقع تعتمد على ظروف متغيرة بشكل يومي، إذ أن السيناريوهات التي وضعت لحرب قصيرة المدى تغيرت مع امتداد مدة الحرب، مشيرا الى أن قراءة سريعة تعطي توقعات توضح أثر الحرب على الاقتصاد الأردني واقتصادات المنطقة.

ونوه إلى أن التوقعات بشأن التأثير ستظهر نسب ارتفاع الدين العام والبطالة والفقر، ومدى تأثر العلاقات الاقتصادية الأردنية، وانتعاش القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة وغيرها في المستقبل القريب.

بدورها قالت بركات، إن المنتدى، الذي تأسس كمؤسسة غير ربحية، أعد دراسة قائمة على استبيان جرى توزيعه على عدة شركات في القطاع الخاص، حول أثر الحرب في غزة على القطاعات الاقتصادية في الطاقة والسياحة والتجارة الخارجية.

من جانبه قدم مدير الأبحاث في المنتدى الدكتور غسان أموت، قراءة تحليلية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية (2024).

وبين أن الموازنة العامة تسعى لتحقق أفضل ممارسة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي عن طريق الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومستقرة ومستدامة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأشار أموت إلى أهمية التأكيد على تحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال إنفاق عام كاف وفعال لتوفير السلع الأساسية وتقديم الخدمات العامة.

--(بترا)

م ش/ ف م/اح

21/12/2023 15:12:03