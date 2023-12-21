ورشة حول مراجعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- اختتمت وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، ورشة عمل اليوم الخميس، لمراجعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025).

وتأتي الورشة بهدف تحديث أولويات ومشاريع البرنامج، بحيث يتم إضافة أولويات جديدة أو تعديل حالة ما تم إنجازه، ومن ثم عكس التعديلات التي تم اعتمادها في الورشة على الأولويات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية للأعوام المقبلة على النظام الإلكتروني لمتابعة الأداء والإنجاز gov، والذي أعلنته الحكومة في آب الماضي ضمن ملتقى عام على التحديث.

وتعقد رئاسة الوزراء هذه الورشات دورياً بهدف تعزيز التواصل بين وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء والوحدات المرتبطة بها في الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، إضافة إلى الوقوف على أي معيقات أو تحديات تواجه تنفيذ الأولويات المدرجة ضمنه، بهدف العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بحيث يتم تنفيذها ضمن الإطار الزمني المحدد.

وحضر الورشة أكثر من 70 موظفة وموظفاً من وحدات متابعة الإنجاز في الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، يمثلون أكثر من 37 وزارة وجهة حكومية.

يشار إلى أن الحكومة أعلنت عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في كانون الأول 2022، وبدأ العمل عليه منذ بداية العام الحالي، ويضم البرنامج التنفيذي 442 أولوية مدرجة ضمن 126 مبادرة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ومرتبطة بـ 24 قطاعاً، وتصدر الوحدة تقارير الأداء العام بشكل ربعي ويمكن الاطلاع عليها على النظام الإلكتروني gov.

--(بترا)

هـ أ /م ف/رق

21/12/2023 15:09:50