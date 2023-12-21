ورشة حول مراجعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- اختتمت وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، ورشة عمل اليوم الخميس، لمراجعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025).
وتأتي الورشة بهدف تحديث أولويات ومشاريع البرنامج، بحيث يتم إضافة أولويات جديدة أو تعديل حالة ما تم إنجازه، ومن ثم عكس التعديلات التي تم اعتمادها في الورشة على الأولويات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية للأعوام المقبلة على النظام الإلكتروني لمتابعة الأداء والإنجاز gov، والذي أعلنته الحكومة في آب الماضي ضمن ملتقى عام على التحديث.
وتعقد رئاسة الوزراء هذه الورشات دورياً بهدف تعزيز التواصل بين وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء والوحدات المرتبطة بها في الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، إضافة إلى الوقوف على أي معيقات أو تحديات تواجه تنفيذ الأولويات المدرجة ضمنه، بهدف العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بحيث يتم تنفيذها ضمن الإطار الزمني المحدد.
وحضر الورشة أكثر من 70 موظفة وموظفاً من وحدات متابعة الإنجاز في الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، يمثلون أكثر من 37 وزارة وجهة حكومية.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في كانون الأول 2022، وبدأ العمل عليه منذ بداية العام الحالي، ويضم البرنامج التنفيذي 442 أولوية مدرجة ضمن 126 مبادرة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ومرتبطة بـ 24 قطاعاً، وتصدر الوحدة تقارير الأداء العام بشكل ربعي ويمكن الاطلاع عليها على النظام الإلكتروني gov.
--(بترا)
هـ أ /م ف/رق
21/12/2023 15:09:50
MENAFN21122023000117011021ID1107643834
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