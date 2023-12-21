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أطباء وممرضون يشاركون ببرنامج تدريبي في رومانيا

12/21/2023 2:31:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- عُقد في المتسشفى الرئيسي بمدينة تورغومورش الرومانية برنامج تدريبي لمجموعة من الممرضين والأطباء الأردنيين في مجال الإسعاف والطوارئ والإخلاء.
وقال أمين عام المجلس التمريضي الدكتور هاني النوافلة، اليوم الخميس في بيان، إن البرنامج يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف والمستجدات في مجال الطوارئ والإسعاف للممرضين والأطباء، ويأتي استمرارا للتعاون بين المجلس التمريضي، ونقابة التمريض الرومانية ومديرية الطوارئ في وزارة الداخلية الرومانية.
وأضاف، إن البرنامج يأتي تنفيذا لمذكرة تفاهم مع نقابة التمريض والقبالة الرومانية لتعزيز اطر التعاون وتبادل الخبرات والتدريب، والبحث العلمي بين البلدين، وتعزيز التطوير المهني التمريضي الأردني والروماني؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان صحة ورفاهية أفضل للناس، والمساهمة في ازدهار عالم أكثر صحة.
ولفت إلى ضرورة الاستثمار السليم في الممرضات والقابلات، وإعادة تصميم أنظمة التعليم والممارسة للحصول على كفاءات قائمة على أساس أوسع وأدوار متقدمة، وتعزيز الصحة العامة من أجل نظام رعاية صحية عالي الأداء وقادر على الصمود، وأهمية النماذج القائمة على الأدلة والتكنولوجيا والرعاية الصحية المبتكرة، والعمل على التغيير نحو صحة شاملة و آمنة وتعزيز كفايات الطوارئ والإسعاف في ظل الأحداث والمستجدات الإقليمية والعالمية.
يشار إلى أن البرنامج سيجري عقده بشكل دوري للممرضين والأطباء من جميع القطاعات الصحية.
--(بترا)
ع د/م ف/اح
21/12/2023 15:00:29

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