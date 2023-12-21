القوات المسلحة مستمرة بجهودها الإغاثية للأشقاء في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا) - تواصل القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي دورها في مساندة الأشقاء بقطاع غزة، وتسيير المساعدات الإنسانية الإغاثية عبر جسر جوي، وآخر بري، ضمن جهود تبذلها للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.

وخلال الساعات 24 الماضية، تسلمت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أجهزة طبية ومعدات جراحية من الجانب الألماني الصديق، للمساهمة في تجهيز المستشفى الميداني الخاص/2 غزة.

واشتملت هذه المعدات على أجهزة مراقبة المرضى، وأجهزة قص الجلد للتجميل، بالإضافة إلى معدات جراحية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية.

وامتدادا لتسيير الجسر الجوي لمساعدة الأشقاء في القطاع، سيرت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، من خلال جمهورية مصر العربية، اشتملت على مواد واحتياجات أساسية وطرودا وملابس شتوية.

وفي إطار استمرارية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، سيرت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، أمس الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.

وضمت هذه القافلة 15 شاحنة، حملت على متنها احتياجات أساسية وإمدادات طبية ومواد غذائية، ضمن الجهود المستمرة للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.

كما عززت القوات المسلحة ظهر امس الأربعاء، المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خانيونس جنوب قطاع غزة، بـ 2000 وحدة دم من مختلف الزمر الطبية، لتغطية الاحتياجات المتزايدة على وحدات الدم نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة، بالتشارك مع وزارة الصحة الأردنية.

وتطلب نقل وتخزين وحدات الدم في المستشفى جهودا استثنائية، لأن نقل مثل هذه المواد الطبية تتطلب أدوات وخبرات خاصة.

كما نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، عملية إنزال جوي سادسة لمساعدات إغاثية عاجلة لمواد طبية ومستلزمات علاجية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.

وأنزل طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي جوا صناديق تحوي مساعدات طبية وعلاجية بواسطة مظلات، لضمان استمرارية ديمومة عمل المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة.

--(بترا)





ل م/ف ج

21/12/2023 14:37:22