مديرية الأمن العام تطلق استراتيجيتها للأعوام 2024-2026

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- أطلق مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، الخطة الاستراتيجية لمديرية الأمن العام للأعوام (2024-2026 )، ضمن عدّة محاور وعبر جملة من الخطط التنفيذية والتي استُكمل إعدادها أخيرا.

وتهدف الاستراتيجية من خلال تلك الأهداف إلى ترجمة وتنفيذ واجبات الأمن العام وتجويدها وفق منهجية علمية تضمن إنفاذها بأعلى درجات المهنية والقدرة والكفاءة مع التوظيف الأمثل للإمكانات والقدرات المتاحة.

واشتملت الاستراتيجية جوانب العمل الشرطي والأمني كافة، ونظام الحماية المدنية، مراعية للمتغيّرات والمستجدات الأمنيّة وتطوّر الجريمة، واتساع مهام وواجبات المديرية والخدمات المقدّمة للمواطن من خلال تشكيلاتها وإداراتها المختلفة.

وقال مدير الأمن العام إنّ اعتماد الخطة الاستراتيجية وإطلاقها اليوم جاء ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية من جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة الملك عبدالله الثاني، ووفق رسالة التكليف السامي لمدير الأمن العام لتطوير الأداء وتجويد الخدمات والحفاظ على الأمن والأرواح والممتلكات ليظل الأردن دوماً واحة أمن واستقرار.

وأضاف اللواء المعايطة، أنَّ الخطة جاءت نتاج جهد وعمل جماعي منهجي وبعد دراسة مستفيضة لواقع العمل الشرطي ونظام الحماية المدنية الموكل للدفاع المدني، والوقوف على السلبيات والإيجابيات وتحليلها وتحديد الاحتياجات والتطلعات المستقبلية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لتحقيق هدف رئيس واحد هو الارتقاء بمستوى الأداء وتجويد الخدمة المقدمة وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على 5 أهداف مؤسسية رئيسة هي، الحد من الجريمة، والمساهمة في الحد من آفة المخدرات، والمساهمة في تعزيز السلامة المرورية وأمن الطرقات والاستجابة الفاعلة للحالات الطارئة والكوارث، والتطوير المستدام لمنظومة الأمن العام، وفق أعلى المعايير الدولية لتشمل بذلك جوانب عمل مديرية الأمن العام بتشكيلاتها ووحداتها كافة.

وأكد اللواء المعايطة "السعي الدائم للنهوض بتشكيلات ووحدات الأمن العام كافة، وتوفير كل ما يحتاجونه بما يمكنهم من القيام بمهامهم ومختلف الواجبات الموكولة إليهم بكفاءة واقتدار وهو ما نصبوا إليه من خلال الخطة الاستراتيجية للمديرية".

وشدد على ضرورة ترجمة الاهداف الاستراتيجية وفق الخطط التنفيذية والتشغيلية الموضوعة، ومتابعة إنفاذها وترجمتها على أرض الواقع وفق نظام رقابي وتحليلي محدد، وقياس مؤشرات الأداء لضمان نجاحها.

ونبّه اللواء المعايطة، أنّ مديرية الأمن العام وصلت إلى مستويات متقدمة في مختلف المجالات الشرطية والأمنية وأنظمة الحماية المدنية، وأن الحفاظ على هذا الإنجاز والإضافة عليه يتطلب استمرار السعي للتطوير والتحديث وفق منهجية واستراتيجية واضحة المعالم ومحددة الأهداف وهو ما نطمح إليه من خلال خطتنا للأعوام 2024-2026.

واستمع مدير الأمن العام إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولى بيّن خلاله منهجية إعداد الخطة الإستراتيجية ومراحل إعدادها وآلية متابعتها وتقييمها.

--(بترا)





ل م/رق

21/12/2023 14:20:38