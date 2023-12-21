الخارجية الفلسطينية: إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يضرب مصداقية العدالة الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 21 كانون الأول (بترا)- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب مزيد من جرائم الحرب بحق أبناء الفلسطيني والجرائم ضد الإنسانية في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، يعمق فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة، ويضرب أية مصداقية للعدالة الدولية.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم الخميس، أن الاحتلال يستبيح حياة الفلسطينيين وأرواحهم، ويقتلهم بدم بارد على سمع العالم وبصره، ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، ويحكم على الفلسطينيين بالإعدام.

واعتبرت ما يجري انعكاسا واضحا لإنكار الاحتلال الإسرائيلي رسميا وأذرعها المختلفة لوجودهم وحقهم في الحياة، مشيرة إلى أن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة، وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الذين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، والإعدامات البشعة بحق المدنيين هناك، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك الإعدامات المتواصلة للمعتقلين، والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب من قلقيلية، على يد 19 سجانا، جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الإسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين، سواء بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة.

ولفتت إلى أن دولة الاحتلال لا تقوم بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر، وتخفي الأدلة، وتثبت براءة دولة الاحتلال وأجهزتها وعناصرها من تلك الجرائم، أو تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مخففة بحق المجرمين لامتصاص ردود الفعل الدولية.

وأكدت أن قرار قتل الفلسطيني هو إسرائيلي رسمي، يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها، ما يتطلب تدخلا عاجلا من الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية في الدول، وتحركا دوليا قانونيا وأخلاقيا ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم.

--(بترا)

م ف/ ف ج

21/12/2023 14:15:12