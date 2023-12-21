العقبة: 88 مشروعا بنسبة إنجاز 75%

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العقبة 21 كانون الأول (بترا) امين المعايطة- بلغت موازنة 88 مشروعا كانت على أجندة مجلس محافظة العقبة للسنة الماليه 2023 حوالي 8.5 مليون دينار استهدفت (23) قطاعا، انجز منها (65) مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع المتعثرة (23) ونسبة إنجاز المشاريع 75 بالمئة.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز خلال اجتماع بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو وعدد من مدراء المؤسسات الرسمية والخاصة والمعنيين تم خلاله مناقشة أبرز المشاريع المنجزة في مدينة العقبة السياحية، أهمية العلاقة التشاركية بين السلطة ومجلس المحافظة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في محافظة العقبة.

وأشار الى أهمية التنسيق المشترك في وضع الأولويات للمشاريع المنفذة من قبل المجلس وإنجاز المشاريع التنموية وبما يسهم في تحقيق التكاملية في العمل وخدمة مصلحة المواطنين في محافظة العقبة، مثلما أشار الى الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة أبناء المحافظة من خلال المشاريع النوعية التي تستهدف كافة القطاعات في العقبة..

بدوره أشاد محافظ العقبة خالد الحجاج بالتعاون والتنسيق بين المجلسين في المجالات كافة ما انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة، مؤكدا ضرورة دعم وتأهيل قطاع الريادة، ومتابعة احتياجات جميع المناطق خصوصا التنموية منها، والنهوض بالعقبة سياحيا وتجاريا ولوجستيا عالميا.

وأكد الحجاج استعداد المجلس التنفيذي ليكون داعما لمجلس المحافظة بهدف تحقيق المصلحة العامة، لافتا الى أن المحافظة تشهد نهضة تنموية أدت إلى تطور في الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية المقدمة للمواطنين بما يتوافق مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في جعل العقبة منطقة اقتصادية واستثمارية تحقق التنمية المستدامة.

من جانبه أكد رئيس المجلس عماد عمرو، أن إقرار الموازنة للعام 2023 أسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير، مشيرا الى استمرارية التنسيق مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المشاريع وبما ينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة والتنمية في المحافظة.

وقال، إن المجلس أخذ وقتا كافيا في دراسة المشاريع وتحليلها واختيارها بالتشاور مع الجهات المعنية لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين، مشيرا الى أن الموازنة غطت أكثر من (23) قطاعا، مع التركيز على قطاعات الأشغال والسياحة والصحة والتربية والتعليم والمياه والشباب والأوقاف والزراعة والتنمية الإجتماعية.

وأضاف، إن المجلس يتبنى مختلفة لموازنة هذا العام والعام المقبل من خلال التركيز على الريادة والتعليم والشباب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية.

وبين عمرو أن نسبة الإنجاز بالمشاريع للعام الحالي تجاوزت 75 بالمئة، لافتا الى الشراكة مع مؤسسات مثل مؤسسة سمو ولي العهد، ونهر الأردن، والبرنامج الوطني للتشغيل والتدريب تكللت مشاريعها بنسب إنجاز بلغت 100 بالمئة.

وعرض عمرو لأبرز المشاريع المدرجة في الموازنة للعام المقبل ومن أبرزها: تسليم مركز صحي العقبة الشامل في منطقة الخامسة بتكلفة إجمالية بلغت (1.2) مليون دينار ودعم المستشفى الميداني، واستكمال ملعب وادي رم، ودعم الأندية الرياضية، وإنشاء حديقتين في الكرامة وأخرى في منطقة التاسعة، إلى جانب فتح وتعبيد العديد من الطرق، والبدء في إنشاء سكن للطالبات في الجامعة الأردنية'

--(بترا)





ا م/اح

21/12/2023 14:11:06