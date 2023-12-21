الإعلان عن تأسيس الشركة الوطنية العربية للصناعات التحويلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- أعلن، اليوم الخميس، في مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين، عن تأسيس الشركة الوطنية العربية للصناعات التحويلية، وذلك ترجمة للأولويات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لقطاعي الطاقة والتعدين.

وثمنت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، جهود المستثمرين لثقتهم بالبيئة الاستثمارية الأردنية ومبادرتهم لتأسيس الشركة، مؤكدة أن قطاع التعدين واحد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي ركزت عليها رؤية التحديث الاقتصادي 2033، نظراً لما يمتلكه القطاع من إمكانيات كبيرة ومزايا نسبية وتنافسية عالية.

وتوقعت أن يشهد قطاع التعدين تطورا خلال العقد المقبل، في ضوء الطلب المتزايد على منتجات القطاعات الصناعية والزراعية الأكثر تطورا والتي تتصل باسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة.

وأضافت السقاف أن الأردن عمل خلال السنوات الأخيرة على تنمية وتوسيع قطاع التعدين، وتنويع منتجاته لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص عمل واستقطاب استثمارات جديدة، عن طريق تحقيق التنمية الاقتصادية، بالاستناد إلى تنوع وغنى الثروات المعدنية الطبيعية في الأردن.

من جهته، قال رئيس لجنة المؤسسين للشركة، ورئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع، إن تأسيس الشركة يأتي في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع التعدين والثروة المعدنية، بالتعاون مع الجمعية التي تركز على تطوير قطاع التعدين، وزيادة القيمة المضافة من الموارد المعدنية.

من جانبه، أشار الخبير بقطاع التعدين المهندس أيمن عياش، إلى أن الشركة تسعى لتكون رائدة في صناعة المواد الأساسية لصناعة البطاريات لتخزين الطاقة تماشيا مع التوجه العالمي في هذه المجال وما ينبثق عن مؤتمرات المناخ وآخرها (COP28)، الذي استضافته الإمارات العربية المتحدة.

وبين أن الشركة ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل جديدة بالتعاون مع دول الإقليم والشركاء الدوليين، خصوصا الولايات المتحدة الأميركية تحت قانون (Inflation Reduction Act "IRA")، واتفاقية التجارة الحرة.

وستعمل الشركة بالمرحلة الأولى على إجراء الدراسات اللازمة لعدد من المشاريع، منها، إنتاج ليثيوم فوسفات الحديد، وكبريتات المنغنيز، ومحطة تكرير لخام الليثيوم بطريقة (TOLL)، وبازلت حديد التسليح.

وستركز مشاريع الشركة على التوجه العالمي في الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050، والتحول التدريجي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة وتخزينها مع تطبيق الممارسات العالمية الفضلى للتنمية المستدامة، فيما تهدف الشركة بالمرحلة الثانية إلى رفع رأس المال لتطوير أعمالها من الخامات الأخرى.

وحضر إعلان تأسيس الشركة، مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ورئيس هيئة مفوضي قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، وعدد من المساهمين فيها.

--(بترا)

س ص/م ف/رق

21/12/2023 14:08:59