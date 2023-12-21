أمين عام الشباب يتفقد مركز شبابية في الكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 21 كانون الأول (بترا)- تفقد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، عدداً من المراكز الشبابية والمرافق الرياضية بمديرية شباب محافظة الكرك.

وبحث الجبور مع محافظ الكرك فراس ابو الغنم، سبل النهوض بالواقع الشبابي في المحافظة، وأبرز التحديات التي تواجه الشباب والعمل على إيجاد حلول لها.

وفي مركز شباب وشابات الكرك، اطلع الجبور، بحضور مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية الدكتور ياسين الهليل، ومدير شباب محافظة الكرك الدكتور ثامر المجالي، على سير العمل في المركز، واستمع لرئيس المركز حول الانجازات التي حققها مركز الشباب ومركز الشابات خلال العام.

واستمع الجبور خلال زيارته مركز شابات المزار إلى شرح مفصل حول أهم البرامج التدريبية والأنشطة التي ينفذها المركز وأعداد المستفيدين من البرامج، حيث جال في معسكر الحسين للشباب واطلع على واقع مرافق المعسكر للوقوف على أبرز احتياجاته اللوجستية، موعزاً بعمل الصيانة اللازمة للصالة الرياضية.

وأكد خلال اجتماع مع العاملين في المراكز الشبابية بالمحافظة، وقوف جميع الأردنيين خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في نصرة اخواننا في فلسطين، حيث ناقش والحضور آليات تطوير العمل الشبابي في المحافظة، مشيرا إلى خطة تفعيل المراكز الشبابية وما تتضمنه من تمكين العاملين مع الشباب وتطوير البرامج الشبابية وتهيئة البنية التحتية.

وأشار إلى أهمية استقطاب الشباب للمراكز الشبابية وزيادة مشاركتهم بالأنشطة والفعاليات التي من شأنها استثمار أوقات الشباب وتمكينهم وتنمية مهاراتهم.

كما تفقد الجبور مراكز شابات الغوير وشباب شيحان والملعب الخماسي في الياروت، واطلع على واقع البنى التحتية للمرافق وأهم وأبرز متطلباتها واحتياجاتها.

--(بترا)

ع ج/م ف/رق

21/12/2023 13:55:20