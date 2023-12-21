الاحتلال يعترف بتورط 19 سجانا في الاعتداء على أسير فلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 21 كانون الأول (بترا) - اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتورط 19 سجانا تابعا لإدارة السجون في الاعتداء بالضرب المبرح على المعتقل ثائر أبو عصب (38 عاما) من مدينة قلقيلية الشهر الماضي، ما أدى إلى استشهاده.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر، اليوم الخميس، إلى أن الشهيد أبو عصب الذي أعلن استشهاده في الثامن عشر من تشرين الثاني الماضي، خضع لتشريح أكد تعرضه للاعتداء بالضرب، ما تسبب بوفاته.

ولفتت إلى أنه أطلق سراح جميع السجانين المتورطين في الاعتداء، وادعت سلطات الاحتلال أنها فرضت عليهم "شروط مقيدة"، فيما ستتم مواصلة التحقيق معهم.

وعبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن دعمه للسجانين القتلة.

وقال: "لن أعقد محاكمة ميدانية لهم، هم بريئون حتى إثبات العكس، ولا مجال لتحديد مصيرهم قبل إجراء تحقيق متعمق، ويجب أن نتذكر أن حراس السجون يتعاملون مع حثالة البشر، القتلة، الذين يشكلون خطرا أمنيا".

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أكدت في وقت سابق أن الاحتلال أقدم على اغتيال المعتقل أبو عصب من محافظة قلقيلية في سجن النقب الصحراوي، والمعتقل منذ 27 أيار 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما.

يذكر أنه منذ السابع من تشرين الأول استشهد 6 معتقلين في سجون الاحتلال، نتيجة تعرضهم للاعتداء بالضرب الهمجي والوحشي.

--(بترا)

م ف /ف ج

21/12/2023 13:01:42