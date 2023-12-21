روسيا تدرج 30 شركة كبرى للخصخصة
التاريخ
12/21/2023 2:31:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 21 كانون الأول (بترا)-أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن نيتها تقليص حصتها في بعض الشركات الكبرى مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، مبينة أنها أدرجت حوالي 30 شركة للخصخصة.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، خلال مؤتمر صحفي،"وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة تتعلق بالشركات الكبيرة التي تزيد حصة الدولة فيها عن 50 بالمئة، واقترحت تخفيض الحصة دون التخلي عن حصة مسيطرة، وإدراجها للخصخصة".
-- (بترا )
س ح / ا ص /س س
21/12/2023 12:35:07
MENAFN21122023000117011021ID1107643822
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