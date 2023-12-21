روسيا تدرج 30 شركة كبرى للخصخصة

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 21 كانون الأول (بترا)-أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن نيتها تقليص حصتها في بعض الشركات الكبرى مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، مبينة أنها أدرجت حوالي 30 شركة للخصخصة.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، خلال مؤتمر صحفي،"وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة تتعلق بالشركات الكبيرة التي تزيد حصة الدولة فيها عن 50 بالمئة، واقترحت تخفيض الحصة دون التخلي عن حصة مسيطرة، وإدراجها للخصخصة".

-- (بترا )

س ح / ا ص /س س

21/12/2023 12:35:07