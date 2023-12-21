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كايروكى يقدم فقرة غنائية فى حفل ختام مهرجان الجونة ويغنى تلك قضية

12/21/2023 2:30:32 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ منذ قليل حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السادسة والذى تقدمه المذيعة ناردين فرج وإخراج هشام يحيى، حيث بدأ الحفل بالسلام الوطنى، وبعدها صعد الفنان أمير عيد وفريق كايروكى إلى خشبة المسرح لتقديم فقرة غنائية، حيث غنى عيد أغنيته الشهيرة "أنا نجم"، وغنى بعدها أمير أغنية "تلك قضية" التى طرحها فريق كايروكى قبل 3 أسابيع دعماً للقضية الفلسطينية.
وحضر حفل الختام عدد من الفنانين أبرزهم: إلهام شاهين، صبا مبارك، لوجين عمران، أسماء جلال، ندا موسى، أحمد مجدى، كريمة منصور، ناردين فرج، أحمد كمال، أحمد حاتم، جيهان الشماشيرجى، انتشال التميمى وزوجته، أمير المصرى، المخرج عمرو سلامة وزوجته، محمود حجازى وزوجته، الكاتبة مريم نعوم، صدقى صخر، هشام عاشور، طه دسوقى وزوجته، مريم الجندى، المخرج على العربى، غالية بن على، المخرج هادى الباجورى، تامر حبيب.
وأقمت دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة والقصف المستمر من العدوان الاسرائيلى، حيث تم إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.
وافتتحت فعاليات الدورة السادسة من المهرجان يوم الخميس الماضي، بدون مظاهر احتفالية، تضامنا مع الاخوة فى غزة، ، حيث حرصت إدارة المهرجان على إلغاء فعاليات السجادة الحمراء، وكذلك أجواء البهجة التي عرف بها المهرجان منذ انطلاقته 2017، كما طالبت الإدارة الحضور أيضا بارتداء ملابس سوداء، وهو نفس النهج الذي سيتم تطبيقه في حفل الختام مساء اليوم.
ومنح المهرجان فى حفل الافتتاح جائرة "الإنجاز الإبداعي" للمخرج مروان حامد، وسلمتها له النجمة يسرا، ويأتي ذلك اعترافاً بمسيرته السينمائية الحافلة ومساهمته الجادة في رسم مشهد صناعة السينما المصرية والعربية المعاصر، وذلك من خلال أعمال متنوعة شكّلت نقلة فنية وتجارية في السنوات الأخيرة، فأصبح حامد من أهم المخرجين في مصر والعالم العربي، وبات يُعتبَر مؤسسة فنية متكاملة، تتولّى الإنتاج والإخراج.
وضمت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة، وتم عرضهم على مدار أيام المهرجان إضافة إلى الندوات والجسات التى اقيمت فى هذه الدورة.

كايروكى يقدم فقرة غنائية فى حفل ختام مهرجان الجونة ويغنى تلك قضية (1)

كايروكى يقدم فقرة غنائية فى حفل ختام مهرجان الجونة ويغنى تلك قضية (2)

كايروكى يقدم فقرة غنائية فى حفل ختام مهرجان الجونة ويغنى تلك قضية (3)








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