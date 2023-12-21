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سميح ساويرس وصبا مبارك وفرح الديباني يحضرون ختام مهرجان الجونة

12/21/2023 2:30:32 PM
(MENAFN- Youm7) حضر المهندس سميح ساويرس حفل ختام مهرجان الجونة، كما حرص على الحضور الفنانة صبا مبارك والفنانة فرح الديباني، كما حضر النجم العالمي تيريس جيبسون بصحبة النجم محمد كريم.
كما حضر أيضاً كل من إلهام شاهين، رزان مغربي، المخرج عمرو سلامة، زياد ظاظا، المخرجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة، طه دسوقي وزوجته، هشام عاشور، مريم الجندي، صدقي صخر، لجين عمران، المنتج طارق الجنايني، اسماء جلال، احمد مجدي، ناردين فرج، جيهان الشماشرجي.
وأقيمت دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.
وافتتحت فعاليات الدورة السادسة من المهرجان يوم الخميس الماضي، بدون مظاهر احتفالية، تضامنا مع الاخوة فى غزة، ، حيث حرصت إدارة المهرجان على إلغاء فعاليات السجادة الحمراء، وكذلك أجواء البهجة التي عرف بها المهرجان منذ انطلاقته 2017، كما طالبت الإدارة الحضور أيضا بارتداء ملابس سوداء، وهو نفس النهج الذي سيتم تطبيقه في حفل الختام مساء اليوم.
وضمت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة، وتم عرضهم على مدار أيام المهرجان إضافة إلى الندوات والجسات التى اقيمت فى هذه الدورة.

سميح ساويرس وصبا مبارك وفرح الديباني يحضرون ختام مهرجان الجونة



ختام مهرجان الجونة


سميح ساويرس وعمرو منسى








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