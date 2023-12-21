تكريم كريستوفر لامبرت وتحية خاصة لنجوم الفن الراحلين فى ختام مهرجان الجونة
التاريخ
12/21/2023 2:30:30 PM
(MENAFN
- Youm7) كرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر، وذلك بحفل ختام المهرجان الذى يقام فى مركز الجونة للمؤتمرات، الذى شهد أيضاً توجيه تحية خاصة لنجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا خلال الفترة الماضية منهم أشرف عبد الغفور، المخرج أحمد البدرى، ناهد فريد شوقى، أشرف مصيلحى، طارق عبد العزيز مصطفى دروش، أحمد سامى العدل. وحضر حفل الختام عدد من الفنانين أبرزهم: إلهام شاهين، صبا مبارك، لوجين عمران، أسماء جلال، ندا موسى، أحمد مجدى، كريمة منصور، ناردين فرج، أحمد كمال، أحمد حاتم، جيهان الشماشيرجى، انتشال التميمى وزوجته، أمير المصرى، المخرج عمرو سلامة وزوجته، محمود حجازى وزوجته، الكاتبة مريم نعوم، صدقى صخر، هشام عاشور، طه دسوقى وزوجته، مريم الجندى، المخرج على العربى، غالية بن على، المخرج هادى الباجورى، تامر حبيب،. وأقيمت دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني. وافتتحت فعاليات الدورة السادسة من المهرجان يوم الخميس الماضي، بدون مظاهر احتفالية، تضامنا مع الاخوة فى غزة، ، حيث حرصت إدارة المهرجان على إلغاء فعاليات السجادة الحمراء، وكذلك أجواء البهجة التي عرف بها المهرجان منذ انطلاقته 2017، كما طالبت الإدارة الحضور أيضا بارتداء ملابس سوداء، وهو نفس النهج الذي سيتم تطبيقه في حفل الختام مساء اليوم. وضمت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة، وتم عرضهم على مدار أيام المهرجان إضافة إلى الندوات والجسات التى اقيمت فى هذه الدورة.
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