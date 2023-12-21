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تكريم كريستوفر لامبرت وتحية خاصة لنجوم الفن الراحلين فى ختام مهرجان الجونة

12/21/2023 2:30:30 PM
(MENAFN- Youm7) كرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، الفنان الفرنسي الأمريكي كريستوفر لامبرت الحاصل على جائزة سيزر، وذلك بحفل ختام المهرجان الذى يقام فى مركز الجونة للمؤتمرات، الذى شهد أيضاً توجيه تحية خاصة لنجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا خلال الفترة الماضية منهم أشرف عبد الغفور، المخرج أحمد البدرى، ناهد فريد شوقى، أشرف مصيلحى، طارق عبد العزيز مصطفى دروش، أحمد سامى العدل.
وحضر حفل الختام عدد من الفنانين أبرزهم: إلهام شاهين، صبا مبارك، لوجين عمران، أسماء جلال، ندا موسى، أحمد مجدى، كريمة منصور، ناردين فرج، أحمد كمال، أحمد حاتم، جيهان الشماشيرجى، انتشال التميمى وزوجته، أمير المصرى، المخرج عمرو سلامة وزوجته، محمود حجازى وزوجته، الكاتبة مريم نعوم، صدقى صخر، هشام عاشور، طه دسوقى وزوجته، مريم الجندى، المخرج على العربى، غالية بن على، المخرج هادى الباجورى، تامر حبيب،.
وأقيمت دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.
وافتتحت فعاليات الدورة السادسة من المهرجان يوم الخميس الماضي، بدون مظاهر احتفالية، تضامنا مع الاخوة فى غزة، ، حيث حرصت إدارة المهرجان على إلغاء فعاليات السجادة الحمراء، وكذلك أجواء البهجة التي عرف بها المهرجان منذ انطلاقته 2017، كما طالبت الإدارة الحضور أيضا بارتداء ملابس سوداء، وهو نفس النهج الذي سيتم تطبيقه في حفل الختام مساء اليوم.
وضمت الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة، وتم عرضهم على مدار أيام المهرجان إضافة إلى الندوات والجسات التى اقيمت فى هذه الدورة.








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