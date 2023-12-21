هل يمكن تحويل علاقة الحب مع الوقت لصداقة قوية؟

MENAFN - Youm7) هناك بعض العلاقات العاطفية التي لا تكتمل بين الشاب والفتاة وقد يرغب كل منهما لتحويلها إلى علاقة صداقة وقد يرجع السبب في ذلك لاكتشافهما اختلاف طباعهما، معأنانية أوعناد وعصبية أحد الطرفين.. فهل من الممكن أن يتحول الحب بينهما بعد الانفصال العاطفي لعلاقة صداقة؟ هذا مانعرفه من ريهام عبد الرحمن أخصائي الارشاد النفسي والأسري والتربوي، والتى تحدثت معنا عن هذا الأمر.

هل يمكن الصداقة بعد انتهاء العلاقة مصارحة الذات:

قالت ريهام عبد الرحمن في حديثها لـ" اليوم السابع":" هناك حكمة تقول:“قد تنمو الصداقة لتصبح حباً، ولكن الحب لا يتراجع ليصبح صداقة، وبالتالي يجب عليهما مصارحة أنفسهما حول طبيعة مشاعرهما، فالحب الصادق لا يتحول لصداقة ولذلك يجب الابتعاد لأنه حتما سيكون هناك طرف أكثر تضررا من استمرار هذه العلاقة المؤلمة وهو الطرف الذي تم رفضه، حيث إن هناك دراسة نفسية تقول: "لا ينتهي الحب بعد الرفض، بل إن الطرف المرفوض قد يتيم عشقا بالشخص الذي رفض الارتباط به وبالتالي تنشط المنطقة المرتبطة بالإدمان من الدماغ".

الابتعاد لتقييم الأمور:



وتابعت:" اتخاذ القرار بتحويل العلاقة العاطفي لصداقة يحتاج المصارحة والمشاركة فيما بينكما واحترام مشاعر الطرف المرفوض وبالتالي لابد من أخذ بعض الوقت للتفكير وتقييم الأمور وتحديد مسار العلاقة، وفي حالة الاتفاق على استمرار الصداقة وخاصة بين زملاء العمل فلابد من أخذ الأمر على محمل الجدية والابتعاد بعض الوقت عن بعضكما واحترام هذه المساحة".

احترام الحدود الشخصية:

وقالت:" قد تعود علاقة الصداقة فيما بينكما وبالتالي لابد من وضع بعض الحدود الصحية كاحترام خصوصية الطرف الآخر وعدم التدخل في حياته، ومعرفة أن عودة الصداقة بينكما تتطلب الكثير من الجهد وأنها لن تكون بنفس القوة والبساطة كما كانت في السابق.

لا تتوقع المثالية:



وأكدت:" فالأسباب التي تقتل الحب كالخيانة، وصعوبة التفاهم، والتضحية دون وجود مقابل، والأنانية وحب التملك، والكذب قد تكون هي نفسها التي تقتل الصداقة وبالتالي علينا أن نمتلك نوعا من المنطق بأن الحب الخاسر هو حتما صداقة خاسرة والبعد عنها حماية لكرامتك وصحتك النفسية".

البعد عن التملك والاستحواذ:

وقالت:" من المؤشرات الصحية للحب رغبة كلا منهما في الاستحواذ على قلب الآخر والحصول على مكانة هامة في حياته، بينما الصداقة تستوجب إدراك كل طرف لحجمه الطبيعي في حياة الطرف الآخر وبالتالي تستوجب عدم التدخل في الخصوصيات ووضع الحدود واحترامها وهو الأمر الذي لن يتقبله الطرف المرفوض في العلاقة".

جلد الذات:

وأوضحت:" قد يبحث أحد الطرفين عن أسباب انتهاء العلاقة وقد يحمل نفسه مسئولية فشل استمرارها وبالتالي يمارس جلد الذات والشعور بالندم وخاصة عندما يرى الطرف الآخر سعيد في حياته الخاصة، الأمر الذي يتطلب الوعي بحقيقة مشاعره وعدم اجترار الذكريات المؤلمة أو ممارسة الحديث السلبي مع الذات والابتعاد نهائيا عن هذه العلاقة غير الصحية لضمان المحافظة على آمانه نفسه ونقاء سريرته".

انتهاء العلاقة



