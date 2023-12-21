توقعات الأبراج لبرج الحمل فى العام الجديد.. نجاح فى العمل وسعادة فى الزواج

(MENAFN
- Youm7)
في نهاية كل عام ومع بداية عام جديد يتسابق الجميع من المهتمين بتوقعات الأبراج، من علماء الفلك، للتعرف على كل ماهو جديد وما يخفى لهم العام الجديد من توقعات لأبراجهم كل واحدٍ على حدة في حياتهم سواء المهنية أو العاطفية.
ومن بين تلك الأبراج الفلكية برج الحمل الذى تحدثنا عن توقعاته على الصعيدين العاطفي والمهنى مع عبير فؤاد خبيرة الأبراج.
خبيرة الأبراج عبير فؤاد
أوضحت "عبير فؤاد" أن برج الحمل يبدأ من الفترة 21 مارس إلى 20 أبريل، ويتسم بشخصية قيادية والعديد من الصفات الإيجابية الكثيرة، وهو كتلة من النشاط والحيوية.
توقعات الفلك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى
وعلى الصعيد العاطفي، قالت خبيرة الأبراج، إذا كنت أعزب وغير مرتبط فإن عام 2024 يعد عام الإرتباط العاطفي حيث تبدو مستعدا للانفصال عن الماضي والوحدة وترغب في أن تبدأ حياة جديدة مليئة بالحيوية والتغير. كما أن استقلالك يجعلك مرغوبًا أكثر.
وفي آخر النصف الأول من العام المقبل وبالتحديد من 21 يناير إلى 2 مايو، كوكب بلوتو سوف يكون بمنزل الأصدقاء وستتحول علاقة صداقة في حياتك لعلاقة حب وتبدأ حياة عاطفية جديدة، فحاول أن تحافظ عليها. أما في نهاية مايو فسيكون لديك الكثير من الجاذبية والرغبة في أن تعيش تجربة حب استثنائية. فالمشتري المتناغم مع بلوتو سيجعلك أكثر جاذبية للجنس الآخر.
أما إذا كنت متزوجا ومرتبطًا، تقول خبيرة الأبراج أن ترابطك بشريك حياتك يجعلك أكثر قوة ويجدد الحب والمشاعر بينكما فعام 2024 يرسخ العلاقة بينكما أكثر. فقط عليك ألا تتحدث مع شريك حياتك عن حياتك الشخصية بقدر المستطاع، وبداية من 26 مايو سيكون وقت رائع لتجمعك بشريك حياتك أوقات استمتاع وترفيه، ستشعر حقًا بوجودك، واستمتع بالحب بدون حساب.
توقعات الأبراج لبرج الحمل على الصعيد المهنى
وعلى الصعيد المهني والمالي قالت عبير فؤاد خبير الأبراج، أن أصحاب برج الحمل لهم حظًا وفيراً من المال في 2024، وخاصة بداية من 21 يناير إلى 2 مايو، حيث يكون بلوتو في منزل المشروعات يدفع الحمل لتنمية أعماله أو مشاريعه، ويحصل على دعم من زملائه ورؤسائه بسهولة.
وبداية من 26 مايو 2024، سيكون كوكب المشتري في منزل العلاقات وهذا يجعل حياة الحمل أسهل جدًا حتى نهاية العام. وسوف تتزايد عمليات التعاون والشراكات.
العمليات والشركات والاتصالات الثرية والتوسع واللقاءات المثمرة وشبكة العلاقات القوية والمتينة، جميعها خيوط وعلاقات وشبكات قوية ستكون مفيدة بشكل خاص لأصحاب هذا البرج، ولكن بشرط ألا يعلنوا عن خططهما ولا يفتخروا بأنفسهم .
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