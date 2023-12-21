توقعات الأبراج لبرج الحمل فى العام الجديد.. نجاح فى العمل وسعادة فى الزواج

في نهاية كل عام ومع بداية عام جديد يتسابق الجميع من المهتمين بتوقعات الأبراج، من علماء الفلك، للتعرف على كل ماهو جديد وما يخفى لهم العام الجديد من توقعات لأبراجهم كل واحدٍ على حدة في حياتهم سواء المهنية أو العاطفية.



ومن بين تلك الأبراج الفلكية برج الحمل الذى تحدثنا عن توقعاته على الصعيدين العاطفي والمهنى مع عبير فؤاد خبيرة الأبراج.



خبيرة الأبراج عبير فؤاد

أوضحت "عبير فؤاد" أن برج الحمل يبدأ من الفترة 21 مارس إلى 20 أبريل، ويتسم بشخصية قيادية والعديد من الصفات الإيجابية الكثيرة، وهو كتلة من النشاط والحيوية.

توقعات الفلك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى

وعلى الصعيد العاطفي، قالت خبيرة الأبراج، إذا كنت أعزب وغير مرتبط فإن عام 2024 يعد عام الإرتباط العاطفي حيث تبدو مستعدا للانفصال عن الماضي والوحدة وترغب في أن تبدأ حياة جديدة مليئة بالحيوية والتغير. كما أن استقلالك يجعلك مرغوبًا أكثر.

وفي آخر النصف الأول من العام المقبل وبالتحديد من 21 يناير إلى 2 مايو، كوكب بلوتو سوف يكون بمنزل الأصدقاء وستتحول علاقة صداقة في حياتك لعلاقة حب وتبدأ حياة عاطفية جديدة، فحاول أن تحافظ عليها. أما في نهاية مايو فسيكون لديك الكثير من الجاذبية والرغبة في أن تعيش تجربة حب استثنائية. فالمشتري المتناغم مع بلوتو سيجعلك أكثر جاذبية للجنس الآخر.

أما إذا كنت متزوجا ومرتبطًا، تقول خبيرة الأبراج أن ترابطك بشريك حياتك يجعلك أكثر قوة ويجدد الحب والمشاعر بينكما فعام 2024 يرسخ العلاقة بينكما أكثر. فقط عليك ألا تتحدث مع شريك حياتك عن حياتك الشخصية بقدر المستطاع، وبداية من 26 مايو سيكون وقت رائع لتجمعك بشريك حياتك أوقات استمتاع وترفيه، ستشعر حقًا بوجودك، واستمتع بالحب بدون حساب.

توقعات الأبراج لبرج الحمل على الصعيد المهنى

وعلى الصعيد المهني والمالي قالت عبير فؤاد خبير الأبراج، أن أصحاب برج الحمل لهم حظًا وفيراً من المال في 2024، وخاصة بداية من 21 يناير إلى 2 مايو، حيث يكون بلوتو في منزل المشروعات يدفع الحمل لتنمية أعماله أو مشاريعه، ويحصل على دعم من زملائه ورؤسائه بسهولة.



وبداية من 26 مايو 2024، سيكون كوكب المشتري في منزل العلاقات وهذا يجعل حياة الحمل أسهل جدًا حتى نهاية العام. وسوف تتزايد عمليات التعاون والشراكات.

العمليات والشركات والاتصالات الثرية والتوسع واللقاءات المثمرة وشبكة العلاقات القوية والمتينة، جميعها خيوط وعلاقات وشبكات قوية ستكون مفيدة بشكل خاص لأصحاب هذا البرج، ولكن بشرط ألا يعلنوا عن خططهما ولا يفتخروا بأنفسهم .