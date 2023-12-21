نصائح تساعد على اتساع مساحة المنزل.. خطوات بسيطة ونتائج رائعة

(MENAFN
- Youm7)
يرتكب البعض أخطاء عند اختيار قطع ديكور لشقق صغيرة المساحة والتي تتسبب في إحداث فوضى وشعور بالضيق، ويمكن تجنب ذلك من خلال اتباع عدة نصائح تجعل الشخص يشعر بأنه يعيش في شقة كبيرة المساحة، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".
نصائح تساعد على اتساع مساحة المنزل
اختيار ألوان الطلاء
يفضل عند اختيار لون طلاء غرفة المعيش الاعتماد على ألوان مثل البيضاء والصفراء أو البيج أو الكريمية أو الألوان المشابهة للدرجات هذه الألوان والتي تساعد على الإيحاء باتساع مساحة الغرفة.
غرفة معيشة
أنماط متعرجة
ينصح بإضافة جدران متعرجة بغرفة المعيشة، والتي تجعل الشخص يشعر وكأن الغرفة مساحتها واسعة، وفى نفس الوقت تساعد على إضافة لمسة جمالية للغرفة.
إضافة مرايات
تساعد المرايات أو الصور الكبيرة في خلق وهمًا بمساحات أكبر بصريًا،
علاوة على ذلك، فهى تعمل أيضًا بشكل أفضل لإنشاء نقطة محورية كمركز جذب، حيث يمكنك تخطيط إضافة قطع الأثاث حولها.
إضافة مرايات
البساطة
يجب تطبيق البساطة عند اختيار قطع ديكور غرفة معيشة صغيرة المساحة
سواء عند إضافة قطع الأثاث حيث يمكن اختيار سرير القابل للفرد وتحويله لأريكة وكذلك طاولة القهوة التي تحتوى على أدراج يمكن استخدامها كخزانة، مع تجنب قطع الأثاث كبيرة الحجم.
ديكور غرفة المعيشة
المصابيح
ويفضل إضافة المصابيح والشمعدانات المعلقة أو الجدارية بدلًا من مصابيح الأرضية، والتي تساعد على الإيحاء باتساع مساحة الغرفة.
الستائر الطويلة
يفضل تركيب ستائر طويلة بدلاً من الصغيرة، ويفضل أن تكون مصنوعة من البوليستر أو الحرير أو القطن، مما يخلق وهمًا بالارتفاع ويجعل مساحة الغرفة تبدو أطول وأكثر اتساعاً.
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