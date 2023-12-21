نصائح تساعد على اتساع مساحة المنزل.. خطوات بسيطة ونتائج رائعة

يرتكب البعض أخطاء عند اختيار قطع ديكور لشقق صغيرة المساحة والتي تتسبب في إحداث فوضى وشعور بالضيق، ويمكن تجنب ذلك من خلال اتباع عدة نصائح تجعل الشخص يشعر بأنه يعيش في شقة كبيرة المساحة، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".





نصائح تساعد على اتساع مساحة المنزلاختيار ألوان الطلاء

يفضل عند اختيار لون طلاء غرفة المعيش الاعتماد على ألوان مثل البيضاء والصفراء أو البيج أو الكريمية أو الألوان المشابهة للدرجات هذه الألوان والتي تساعد على الإيحاء باتساع مساحة الغرفة.

غرفة معيشة





أنماط متعرجة

ينصح بإضافة جدران متعرجة بغرفة المعيشة، والتي تجعل الشخص يشعر وكأن الغرفة مساحتها واسعة، وفى نفس الوقت تساعد على إضافة لمسة جمالية للغرفة.





إضافة مرايات

تساعد المرايات أو الصور الكبيرة في خلق وهمًا بمساحات أكبر بصريًا،

علاوة على ذلك، فهى تعمل أيضًا بشكل أفضل لإنشاء نقطة محورية كمركز جذب، حيث يمكنك تخطيط إضافة قطع الأثاث حولها.

إضافة مرايات





البساطة

يجب تطبيق البساطة عند اختيار قطع ديكور غرفة معيشة صغيرة المساحة

سواء عند إضافة قطع الأثاث حيث يمكن اختيار سرير القابل للفرد وتحويله لأريكة وكذلك طاولة القهوة التي تحتوى على أدراج يمكن استخدامها كخزانة، مع تجنب قطع الأثاث كبيرة الحجم.

ديكور غرفة المعيشة





المصابيح

ويفضل إضافة المصابيح والشمعدانات المعلقة أو الجدارية بدلًا من مصابيح الأرضية، والتي تساعد على الإيحاء باتساع مساحة الغرفة.





الستائر الطويلة

يفضل تركيب ستائر طويلة بدلاً من الصغيرة، ويفضل أن تكون مصنوعة من البوليستر أو الحرير أو القطن، مما يخلق وهمًا بالارتفاع ويجعل مساحة الغرفة تبدو أطول وأكثر اتساعاً.















