أفكار بسيطة تجعل أطفالك أكثر طاعة لتربيتك.. من غير صراخ أو ضرب

MENAFN - Youm7) تعانى بعض الأمهات من الأطفال المتمردين الذين يرفضون دائماً الإنصات لهن وتنفيذ أوامرهن، مما يتسبب فى شعور الأم بالإزعاج، وقد تلجأ إلى الرد عليهم بأساليب خاطئة تزيد من تمردهم، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى التقرير، معشيماء عراقي استشاري أسري وتعديل سلوك، أبرز الأفكار التي تساعد في جعل الأطفال ينفذون أوامر أمهاتهم.

طفلة ترفض الإنصات لوالدتها

قالت استشاري تعديل السلوك في حديثها لـ" اليوم السابع":" قد يكون الشجار الدائم والصراخ سيد المشهد دائما وتفشل الأم في إقناع أطفالها للإنصات لها وتنفيذ أوامرها،

دون إلحاح منها وبدون صراخ متواصل على مدار اليوم، وذلك من خلال بعض النصائح وهى:

- على الأم اختيار الطريقة الأمثل عند طلب أي شىء من طفلها، فعليها أولا أن تكون هادئة عندما تأمره ولا تصرخ في وجهه، لأن ذلك سوف يأتي بنتيجة عكسية معها، فعليها اختيار أسلوب مناسب عند الطلب واختيار كلمات طيبة وعليها ألا تسىء للطفل عندما تأمره أو تستخدم الشتائم، حيث يزيد ذلك من رفضه

نظرا لشعوره بالإهانة.

- فن التفاوض : على الأم أن تتعلم فنون التفاوض مع أولادها ولا تستخدم نفس الأسلوب مع جميع الأولاد فلكل واحد منهم مفاتيح للتعامل وتراعى تفاوت الأعمار بينهم حيث يجب عليها أن تتفهم مراحل تغير الطفل، فقد يكون المراهق في حاجة إلى أساليب معينة فى المعاملة عن أشقائه الصغار، فتخطئ الأمهات عند الطلب من أولادها نتيجة لتفاوت مراحل أعمارهم وعدم سماع الطفل لأوامرها وعدم الاكتراث بما تطلبه وإهمال أوامره وقد تظل تصرخ وتنادى كثيراً عليهم دون جدوى، فتجد نفسها في معاناة يومية معهم.

- "الزن" في الطلب ينفر الأولاد من تنفيذ أوامرهم، فقد تلح الأم

بشدة في تكرار الطلب وطوال الوقت في حالة" زن "، على الأبناء لقضاء حاجتها والإنصات لأوامرها، فعلى الأم أن تتعلم أن تعمل فاصل زمنى بين طلباتها المتكررة دون أن تشعر أولادها بالإلحاح والزن طوال الوقت".

- عليها الثناء على أولادها ومدحهم عند سماع كلامها وقد تكون المكافآت الرمزية كالحلوى وزيادة المصروف وسيلة لرغبتهم في تنفيذ أوامرها وسماع كلامها

وتعزيز السلوك الإيجابي

سيكون نتيجته إيجابية معها

وأيضا عدم الإفراط في التدليل الزائد للأبناء والقيام بديلا عنهم بكل شيء لأنها وقت احتياجها لهم سوف يرفضون التعاون معها ولن يهتموا بأوامرها وطلباتها المتعددة.

-بناء ثقة مع الأبناء وإعطاء مساحة حرية لهم في المنزل، فقد تضغط الأم على الأبناء في كل تصرفاتهم وتضيق عليهم حياتهم بتكرار أوامرها وتنفيذها،

فقد تكون صرامة الأمهات نتيجتها عند أبنائها هو الهروب منها وعدم الإنصات لها، أو قد تكون الأم المتساهلة التي لا تتبع سلوك خاطىء لأبنها يجعلها في حالة استهانة بالأم ويرفض أوامرها،

فعليها بالتوازن في طريقة تعاملها مع أولادها لكي تسهل على نفسها التعامل معهم حتى ينصتون لها.

طفل عنيد وعصبي